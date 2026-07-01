La FIFA tiene un protocolo cuando hay tormentas eléctricas, bajo el cual se han retrasado partidos del Mundial 2026.

El encuentro de México vs Ecuador se retrasó una hora por una tormenta eléctrica en la CDMX, dando inicio a las 8:00 p.m.

El protocolo de la FIFA indica que en caso de una tormenta eléctrica previa o durante un partido al aire libre, se debe suspender al menos 30 minutos si se detectan rayos a 13 kilómetros del estadio donde se realizará el evento deportivo.

🌧️⚽¡Se retrasa el partido!

La FIFA informó que el México vs Ecuador comenzará una hora después por las fuertes lluvias registradas en el Estadio Ciudad de México ⛈️🏟️#MéxicoVsEcuador #Mundial2026 #FIFA #Lluvias #CDMX pic.twitter.com/IP7rRessC2 — SDP Noticias (@sdpnoticias) July 1, 2026

Por esta razón, la FIFA retrasa partidos del Mundial cuando hay tormenta eléctrica

El reloj del partido se reinicia si cae un rayo en el perímetro del estadio donde se juega un partido del Mundial.

Una vez que se cumpla media hora sin que se registre un rayo en el perímetro, se puede reanudar el juego.

En el momento en que se registra una tormenta eléctrica, los jugadores deben regresar al vestidor, mientras los aficionados deben resguardarse de la lluvia.

El protocolo de la FIFA durante una tormenta eléctrica busca salvaguardar la seguridad de los jugadores, así como de los aficionados.

¿La lluvia afectará el México vs Ecuador? Esto dice el pronóstico (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Durante el Mundial 2026 se ha aplicado este protocolo dos veces; primero durante el encuentro de Francia vs Irak en el Lincoln Financial Field en Filadelfia.

Posteriormente, se aplicó este protocolo el martes 30 de junio en el partido de México vs Ecuador tras registrarse una tormenta eléctrica en la CDMX.

Arranca partido de México vs Ecuador tras tormenta eléctrica que azotó a la CDMX

Durante la tarde del 30 de junio se registró una tormenta eléctrica en 13 alcaldías, por lo que se activó Alerta Naranja por lluvias fuertes.

Tras 40 minutos de retraso, el partido entre México vs Ecuador arrancó diez minutos antes de las 8:00 de la noche.

La lluvia no detuvo el ánimo de los aficionados, quienes apoyaron a ambos equipos desde el Estadio Banorte y diversos puntos del Fan Fest en la CDMX.