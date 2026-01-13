El 2026 ha comenzado y eso solo indica que el partido entre la Selección de Portugal y México está cada vez más cerca. Sin embargo, ya surgió una mala noticia, pues se ha revelado que la presencia de Cristiano Ronaldo no está garantizada.

Aunque miles de aficionados hicieron hasta lo imposible para conseguir boletos para ver a Cristiano Ronaldo enfrentando a México, el astro portugués podría no tener acción en este encuentro previo al Mundial 2026.

Todo esto tiene que ver con el contrato que firmaron ambas federaciones para cerrar este partido amistoso de alto calibre para los dirigidos por Javier Aguirre.

Selección de Portugal no garantiza la presencia de Cristiano Ronaldo contra México

De acuerdo con información de Carlos Ponce de León, la Selección de Portugal no está obligada a traer a Cristiano Ronaldo para enfrentar a México en un partido amistoso.

Según la misma fuente, Ivar Sisniega explicó que dentro del contrato que firmaron para cerrar el partido con la Selección de Portugal no se estipuló ninguna cláusula que obligue a ver a Cristiano Ronaldo en el terreno de juego.

Esto fue provocado debido a políticas internas del cuadro luso, por lo que no está garantizada la presencia de CR7 en la reapertura del Estadio Azteca.

Portugal no garantiza la presencia de CR7 contra México (Captura de pantalla)

¿Cuándo y a qué hora es el partido amistoso de la Selección de Portugal vs México?

El Estadio Azteca abrirá sus puertas para recibir el encuentro amistoso entre Portugal, selección de Cristiano Ronaldo, y México previo al Mundial 2026.

El partido se llevará a cabo el 28 de marzo del 2026 a las 19:00 horas, tiempo de la CDMX y seguramente se lucirá un estadio lleno para posiblemente ver a Cristiano Ronaldo.