Australia vs Turquía jugaron en la Jornada 1 del Mundial 2026 este sábado 13 de junio, partido que terminó 2-0 a favor de los Canguros.

Goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe fueron suficientes para darle sus primeros tres puntos a Australia en el Grupo D del Mundial 2026.

Marcador:<b> </b>Australia 2-0 Turquía

Australia vs Turquía: así fue el partido del Grupo D del Mundial 2026

El partido Australia vs Turquía inició con dominio absoluto de la selección europea, pero los Socceroos anotaron en su primer disparo a gol en el Mundial 2026.

Tras soportar los ataques turcos, Australia redondeó la victoria cerca del final del partido.

Goles del partido Australia vs Turquía en el Mundial 2026:

Minuto 27: Nestory Irankunda abrió el marcador a favor de Australia vs Turquía.

Minuto 75: Connor Metcalfe selló la victoria de Australia sobre Turquía.

Nestory Irankunda abrió el marcador a favor de Australia. (Kaleb Tatum / AP Photo/Kaleb Tatum)

¿Cómo va el Grupo D del Mundial 2026?

Tras la victoria de Australia sobre Turquía, la selección de Asia empató en tres puntos a Estados Unidos en el Grupo D del Mundial 2026.

Estados Unidos | 3 puntos

Australia | 3 puntos

Turquía | 0 puntos

Paraguay | 0 puntos

¿Cuándo vuelven a jugar Australia y Turquía en el Mundial 2026?

Australia y Turquía vuelven a jugar en el Mundial 2026 el viernes 19 de junio, como parte de la Jornada 2 de la competencia.

Estados Unidos será el rival de Australia, mientras que Paraguay vs turquía se medirán en el otro partido del Grupo D del Mundial 2026.