El objetivo de Cristiano Ronaldo de llegar a los mil goles en su carrera profesional sigue intacto y en el Mundial 2026 podría llegar a esa cifra.

A sus 40 años de edad, Cristiano Ronaldo ha demostrado que aún tiene lo necesario para competir en el más alto nivel y es muy probable que sea convocado por Portugal para el Mundial 2026.

Bajo este panorama, el astro portugués tendrá que reducir las distancias para que la Copa del Mundo sea un escenario en el que logre hacer historia.

¿Cuántos goles tendría que anotar Cristiano Ronaldo para clavar su gol mil en el Mundial?

El margen de Cristiano Ronaldo previo al Mundial 2026 se vuelve clave para acomodar la narrativa y llegar al torneo con el objetivo de los mil goles al alcance.

Cristiano Ronaldo suma actualmente 957 goles oficiales, por lo que necesita 43 más para alcanzar el número mil justo durante el Mundial 2026.

Antes del torneo, el calendario contempla entre 25 y 28 partidos con Al Nassr y alrededor de 4 encuentros con la Selección de Portugal.

En ese tramo previo, la proyección ideal sería anotar 42 goles repartidos entre club y selección para llegar a la Copa del Mundo con 999 en el registro.

De cumplirse ese escenario, el debut mundialista se convertiría automáticamente en una oportunidad histórica. Un solo gol en el primer partido bastaría para que la cifra.

Así fue el último gol de Cristiano Ronaldo en el 2025

El cierre de 2025 dejó a Cristiano Ronaldo presente en el marcador una vez más, pues el astro portugués anotó su gol 958.

Un contacto con su espalda fue suficiente para mandar el balón al fondo de las redes y sumar un nuevo tanto en su conteo hacia los mil goles.