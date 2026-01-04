Cristiano Ronaldo ya piensa en su vida fuera de las canchas y lo hace con un proyecto residencial que refleja el estilo de vida de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.
La propiedad elegida por Cristiano Ronaldo apunta a convertirse en su hogar una vez que decida cerrar su etapa como futbolista profesional.
La residencia pensada para el retiro del portugués se aleja del ruido mediático y prioriza privacidad, confort y un entorno de mucho lujo.
La increíble y lujosa mansión en la que vivirá Cristiano Ronaldo tras su retiro
Cristiano Ronaldo tiene lista la residencia donde planea vivir tras su retiro. La mega mansión está valuada en 30 millones de libras, cerca de 725 millones de pesos mexicanos.
La nueva propiedad de Cristiano Ronaldo se ubica en un resort costero a 30 millas de Lisboa y las obras concluyeron después de más de tres años de construcción.
El inmueble cuenta con ocho dormitorios, piscina infinita y un estacionamiento subterráneo diseñado para la colección de autos de CR7.
Además, incluye calefacción inteligente, gimnasio, piletas interiores y exteriores, sala de masajes y cine privado, todo enfocado en confort y seguridad.
La vivienda también dispone de área de juegos para sus hijos y playa privada. En los interiores se utilizaron mármoles italianos, grifería dorada y un mural exclusivo.
¿Qué otras propiedades tiene Cristiano Ronaldo?
Además de su nueva residencia costera, Cristiano Ronaldo mantiene un patrimonio inmobiliario repartido en distintos puntos clave de Europa.
En Lisboa posee un pent-house valuado en 6 millones de libras, cerca de 145 millones de pesos mexicanos, con vistas de 360 grados y espacios pensados para el confort y la privacidad.
En Madeira, su tierra natal, transformó un antiguo galpón en una residencia con dos piscinas, cancha de futbol privada y vista directa al Atlántico.
A estas propiedades se suman la mansión de La Finca en Madrid, una villa en Turín y reportes de inversiones en Nueva York y una isla privada