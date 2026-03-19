La televisora oficial de Portugal, RTP, reveló que el DT de la Selección anunciará la lista de convocados para el partido amistoso contra México sin la presencia de Cristiano Ronaldo.

Y es luego de que Portugal consiguiera su boleto al Mundial 2026, se confirmó que la Selección Mexicana jugará contra los portugueses el 28 de marzo en el Estadio Banorte.

Sin embargo, con la lesión de Cristiano Ronaldo, muy posiblemente no participará en el encuentro contra México e incluso podría no ser convocado por el entrenador.

¿Cuándo se anunciará a los convocados de Portugal para el amistoso vs México?

De acuerdo con el medio portugués, Robert Martínez anunciará hoy la convocatoria en una rueda de prensa programada para las 12:30, hora local, en la Cidade do Futebol de Oeiras, en una lista donde la ausencia de Cristiano Ronaldo es prácticamente un hecho.

Cristiano Ronaldo presentó una lesión en el tendón de la corva que lo ha dejado fuera de los últimos partidos con su equipo, el Al-Nassr.

Pese a la ausencia de CR7, el medio portugués señala que sí aparecerían las siguientes figuras:

Diogo Costa

José Sá

Rui Tiago

João Cancelo

Renato Veiga

Diogo Dalot

Rúben Dias

Matheus Nunes

António Silva

Gonçalo Inácio

Nélson Semedo

Bruno Fernandes

Vitinha

Bernardo Silva

Rúben Neves

João Neves

João Palhinha

João Carvalho

João Félix

Rafael Leão

Gonçalo Ramos

Pedro Neto

Francisco Conceiçao

Francisco Trincão

Carlos Forbs

Cristiano Ronaldo en riesgo de no jugar vs México en Estadio Banorte (Marcio Machado / Marcio Machado)

Según el medio antes mencionado, el futbolista de 41 años no volverá a vestir la camiseta de Portugal hasta junio, siete meses después de su última aparición en noviembre de 2025 en Dublín, cuando fue expulsado en la derrota por 2-0 ante Irlanda.

¿Cuándo es el partido México vs Portugal en el Estadio Banorte?

México vs Portugal de Cristiano Ronaldo se enfrentan el sábado 28 de marzo de 2026 en la reapertura del Estadio Banorte.