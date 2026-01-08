El Mundial 2026 está muy cerca y la FIFA no quiere que nadie se pierda los detalles del torneo. Para lograr su obejtivo, el organismo rector del futbol sumó un histórico acuerdo con TikTok para la cobertura de la Copa del Mundo.

El novedoso acuerdo reforzará el acceso y la promoción de contenido original del Mundial 2026 a través de Tiktok.

FIFA anuncia histórico acuerdo con TikTok para la cobertura del Mundial 2026

El acuerdo histórico de FIFA con TikTok estará basado en contenido temático de la citada plataforma dedicado en exclusiva al Mundial 2026, que incluirá imágenes exclusivas, un programa global para creadores de contenido y mucho más.

TikTok, una de las redes sociales de contenido en vídeo más importantes y dinámicas del mundo, se convertirá en la primera plataforma preferente de la FIFA, siendo una referencia para aficionados y creadores durante el torneo.

El acuerdo entre FIFA y Tiktok estará vigente hasta finales de 2026.

Tiktok retransmitirá en directo momentos de los partidos, vídeos personalizados y contenido especial producido por FIFA.

Las cadenas de retransmisión podrán monetizar su cobertura del Mundial a través de formatos publicitarios prémium de TikTok .

TikTok aplicará políticas contra la piratería para promover y proteger los derechos de propiedad intelectual de FIFA.

¿Qué busca FIFA con el acuerdo histórico con TikTok en el Mundial 2026?

El objetivo del acuerdo de FIFA con TikTok es compartir la pasión por el Mundial 2026 con el mayor número posible de aficionados.

“N se nos ocurre una mejor forma de hacerlo, que contar con TikTok como primera plataforma preferente de la competición”, compartió Mattias Grafström, secretario general de la FIFA.

El acuerdo de plataforma preferente se sustentará en el centro de contenido temático de TikTok parael Mundial 2026, un punto de encuentro creado con la plataforma GamePlan.

FIFA quiere llegar a las mujeres y jóvenes en el Mundial 2026

FIFA eligió a TikTok para permitir a los aficionados disfrutar de contenidos únicos sobre las 48 selecciones participantes del Mundial 2026.

El futbol ha crecido en TikTok en los últimos años, y como primera plataforma preferente de la FIFA, los seguidores puedan disfrutar del Mundial 2026 más allá de los 90 minutos que dura un partido.