La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió el concurso para elegir a quién la representará en la inauguración del Mundial 2026 a la que pocos podrán asistir.

Representa a México en la Inauguración del Mundial es el nombre del concurso en el que mujeres tendrán que demostrar su habilidad en las dominadas para obtener el boleto ganador.

Así se elegirá a la representante de Claudia Sheinbaum en la inauguración del Mundial 2026

Claudia Sheinbaum ya había adelantado que ella no asistiría a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, pero ahora se sabe el concurso en el que podrás participar si tú quieres asistir.

Estas son las bases para concursar en Representa a México en la Inauguración del Mundial:

Ser mujer entre 16 a 25 años

Grábate haciendo dominadas por un minuto

Registrate en mundialsocial.gob.mx del 9 de marzo al 10 de abril

del 9 de marzo al 10 de abril Comparte su video haciendo dominadas en la página del registro

Cabe destacar que pese a la información que dio Claudia Sheinbaum, en la página del registro se apunta que el concurso será para niñas de 6 a 12 años, esperando que pronto se aclare la información brindada.

Página para el registro del concurso de la inauguración del Mundial 2026. (mundialsocial.gob.mx)

Por otra parte, la presidenta señaló que la ganadora del concurso obtendrá el boleto que era destinado para ella, es decir, el que tiene el folio 0001.

Asimismo, se compartió que la elección de la ganadora para la representación en la inauguración del Mundial 2026 estará a cargo de:

Katia Itzel Garcia, árbitra

Charlyn Corral Ang, futbolista

Gabriela Fernández de Lara, comentarista

Por otra parte, la presidenta de México recordó que a la inauguración del Mundial 2026 asistirán muy pocas personas, de modo que esta será una gran experiencia para la ganadora.

Claudia Sheinbaum explica su inasistencia a la inauguración del Mundial 2026

La presidenta de México dio a conocer el concurso para la elección de quién la representará en la inauguración del Mundial 2026, argumentando el motivo por el que decidió declinar.

Claudia Sheinbaum compartió que ella verá la inauguración del Mundial 2026 en el Centro Histórico con el pueblo de México, explicando que decidió brindar la experiencia a una mujer que juegue fútbol por ser “una gran representante”.

“Yo voy a estar aquí [Centro Histórico] con la gente, viendo la inauguración [del Mundial 2026, mientras una joven me va a representar ¿Por qué? Pienso que una joven que juega futbol es una gran representante de nuestro país”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.