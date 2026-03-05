Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este 5 de marzo del 2026, se evidenció la brecha salarial entre futbolistas hombres y mujeres, justo cuando el mundial esta por comenzar, siendo México una de sus sedes.

Pues en la mañanera se tuvo la intervención de Charlyn Corral, futbolista mexicana quien denunció la omisión de autoridades al tratar a las jugadoras como profesionales, exigiendo salarios justos equivalentes a los de los hombres.

Durante la mañanera se exhibe la brecha salarial entre futbolistas hombres y mujeres; se propone un salario justo

La futbolista Charlyn Corral tuvo una intervención durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo del Mundial 2026, en donde se evidenció que existe una brecha salarial entre los futbolistas hombres y mujeres.

“Un hombre puede ganar 5 0 10 veces más que una futbolista mujer” Charlyn Corral

Es por eso que Corral propuso que exista un salario mínimo en la Liga MX Femenil para mejorar condiciones antes del Mundial 2026 y que México coorganiza, pues señaló que actualmente no existe una base salarial establecida por ley para las futbolistas, siendo este el primer paso para lograr una verdadera igualdad de condiciones respecto a la rama varonil.

De hecho en estudios recientes se indica que las futbolistas mujeres ganan como máximo el 10% de lo que gana un hombre.

En el caso de la Liga MX Femenil, el sueldo base ronda en las jugadoras promedian 8 mil 000 pesos mensuales con las mejor pagadas llegando a casi 100 mil pesos; cifras lejanas a los millones de los futbolistas varones.

También se sabe que el mundial masculino genera más de 10 veces los ingresos que el femenino que rondan entre los 6 mil 500 millones de dólares contra 600 millones millones, lo que explica gran parte de la disparidad.

En donde al menos el 21% de jugadoras profesionales deben combinar el fútbol con otro trabajo debido a los bajos sueldos.

Finalmente, Corral enfatizó durante la mañanera de Sheinbaum que el dinero no es el único problema e hizo un llamado a mejorar la infraestructura y logística, mencionando algunos casos de la Liga MX Femenil que pasaron y aún pasan como:

Canchas exclusivas para entrenar

Las jugadoras debían adaptarse a los horarios que “sobraban” de los equipos varoniles

Faltan condiciones óptimas de trabajo en las instalaciones de nivel profesional