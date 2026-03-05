Charlyn Corral dirigió un emotivo discurso como invitada de la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera del jueves 5 de marzo:

“Porque a mí creo que lo que más me ha ayudado, el futbol, es que un día salí de mi país sin saber si iba un año, si iba a 6, si al mes me regresaban. [...], pero sabiendo que las mexicanas estamos hechas de otro calibre y que una mexicana es imparable en todo el mundo”. Charlyn Corral

La mexicana hizo un llamado al apoyo del futbol femenil en México para que mujeres cuenten con más y mejores oportunidades en este deporte de las que ella, como profesional, todavía enfrenta.

A la par, Charlyn Corral agradeció a Claudia Sheinbaum por el desarrollo de iniciativas que acerquen a las mujeres al futbol y al deporte en general, invitándola a un partido el próximo 7 de marzo donde disputará contra Brasil en un partido amistoso.

Charlyn Corral visibiliza la brecha salarial en el futbol femenil y pide mejores condiciones para las jugadoras

Durante su participación en la conferencia matutina en Palacio Nacional, Charlyn Corral volvió a señalar la persistente brecha salarial en el futbol femenil mexicano actual.

La delantera de las Tuzas subrayó que el entorno laboral influye directamente en el rendimiento de cualquier deportista, por lo que mejores salarios y condiciones siguen siendo necesarios.

Charlyn Corral y Claudia Sheinbaum (Gobierno de México)

Corral recordó que durante años muchas futbolistas enfrentaron procesos complicados antes de que existieran reglas más claras y un salario mínimo dentro de ligas profesionales.

Según explicó la atacante, en sus primeros años como profesional batallar por estabilidad económica fue común para muchas jugadoras que buscaban abrir camino en el futbol.

También señaló que la discusión sobre los sueldos no es exclusiva de México, pues en distintas ligas del mundo las futbolistas continúan exigiendo mejores condiciones laborales.

Para Corral, el avance que significó establecer un salario mínimo ayudó a ordenar el crecimiento del futbol femenil, aunque reconoce que todavía falta mucho por mejorar.

Finalmente, la goleadora reiteró que visibilizar la brecha salarial permite impulsar cambios estructurales y generar un entorno más justo que beneficie el desarrollo profesional de las jugadoras.