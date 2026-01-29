El Mundial 2026, organizado por México, Estados Unidos y Canadá, está más cerca de celebrarse, pero antes de ello, llegará el trofeo original de la FIFA, el cuál aterrizará en tierras mexicanas el próximo 26 de febrero.

La gira nacional del trofeo del Mundial 2026, presentada por Coca-Cola, contempla un despliegue de 26 días a través de 10 ciudades, donde la afición mexicana tendrá la oportunidad de ver de cerca el máximo símbolo del futbol internacional.

Guadalajara: Del 28 de febrero al 2 de marzo

León: 4 y 5 de marzo

Veracruz: 6 y 7 de marzo

Chihuahua: 9 y 10 de marzo

Querétaro: 11 y 12 de marzo

Monterrey: Del 14 al 16 de marzo

Puebla: 18 y 19 de marzo

Mérida: 21 y 22 de marzo

Ciudad de México: Del 5 al 8 de junio

¿A cuáles estados llegará el trofeo del Mundial 2026?

La primera escala del recorrido del trofeo del Mundial 2026 será Guadalajara, del 28 de febrero al 2 de marzo. La ruta seguirá de inmediato hacia el Bajío y el Puerto, con visitas confirmadas a León el 4 y 5 de marzo, y Veracruz, el 6 y 7 de marzo.

Chihuahua recibirá el trofeo del Mundial 2026 el 9 y 10 de marzo, seguida por Querétaro los días 11 y 12 del mismo mes, mientras que en Monterrey será del 14 al 16 de marzo.

La recta final de la primera etapa incluye a Puebla, el 18 y 19 de marzo, y Mérida, el 21 y 22 de marzo.

El trofeo del Mundial 2026 llega a México: conoce fechas y sedes.

Cabe mencionar que después de esas fechas, el trofeo saldrá del país para continuar su gira global de 75 paradas, antes de regresar a suelo tricolor para el gran cierre en la Ciudad de México.

¿Cuándo llegará el trofeo del Mundial 2026 a CDMX?

La Ciudad de México será el epicentro de la clausura de la gira del trofeo del Mundial 2026, la cuál será del 5 al 8 de junio.

La sede elegida para el cierre del tour del trofeo del Mundial 2026 es la Utopía Mixiuhca, donde miles de seguidores podrán despedir el trofeo antes de que inicie la competencia oficial en el Estadio Banorte.

Trofeo del Mundial 2026 llegará a CDMX.

Es importante mencionar que para asistir a los eventos, los interesados deberán realizar un registro previo de forma gratuita a través de un código QR oficial, el cuál será compartido por Coca-Cola próximamente.