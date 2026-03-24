La FIFA se encuentra bajo fuego ante demandas por los precios de los boletos para los diferentes partidos del Mundial 2026.

Se trata de una demanda de la Organización de Aficionados Europeos (FSE, por sus siglas en inglés) interpuestas ante la Comisión Europea al considerar que los boletos son caros y el proceso de compra es opaco.

A esta demanda se sumó la organización Eurocostumers, dedicada a la defensa de los intereses de los consumidores.

Demandan en Europa a FIFA por precios ‘exorbitantes’ en los boletos para el Mundial

La FSE y Euroconsumers presentaron una demanda ante la Comisión Europea contra la FIFA por los precios ‘exorbitantes’ de los boletos para el Mundial 2026 en Norteamérica.

La demanda de los consumidores y aficionados también reclama procedimientos de compra “opacos y desleales” para las entradas, pues consideran que la FIFA ha “abusado de su posición de monopolio”.

“La FIFA ostenta un monopolio en la venta de entradas para el Mundial 2026 y usa ese poder para imponer a los aficionados condiciones que no serían nunca aceptables en el mercado de competencia” Demanda de FSE y Euroconsumers

La demanda se da luego de que los aficionados exhortaran a la FIFA a iniciar una consulta para encontrar una solución que “respete la tradición, la universalidad y el alcance cultural de la Copa del Mundo”.

Precios de boletos de la FIFA son 7 veces más caros que en Qatar 2022

De acuerdo con la FSE, los precios de los boletos para el Mundial 2026 son 7 veces más caros que en Qatar 2022.

A través de un comunicado, la organización resaltó que el precio de las entradas para el juego final que se llevará a cabo el 19 de julio en Nueva Jersey, Estados Unidos empiezan en 4 mil 185 dólares, es decir, 74 mil 877.81 pesos mexicanos.

Sin embargo, los boletos más económicos para la final en el Mundial de Qatar 2022 costaron alrededor de 100 dólares, es decir alrededor de 2 mil 74 pesos de ese entonces.

Además, la demanda contra la FIFA señala que la candidatura norteamericana, formada por México, Estados Unidos y Canada, prometió un precio inicial de boletos desde los 21 dólares.

Sin embargo, las entradas más baratas se han adquirido a partir de los 60 dólares (mil 73.06 pesos); asimismo, la mayoría de los boletos cuestan en promedio 200 dólares (3 mil 576.85 pesos) para los partidos que involucran a las principales selecciones.

Otro de los argumentos en la demanda señala que en la plataforma oficial de reventa de la FIFA, un asiento de categoría 3 para la final cuesta 143 mil 750 dólares (2 millones 570 mil 860.94), a pesar de que su valor original es de 3 mil 450 (61 mil 700.66 pesos).