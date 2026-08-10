Toluca vs FC Juárez serán las escuadras que cerrarán la actividad dominical de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA. Juegan el 10 de agosto a las 18 horas por Youtube.
- Partido: Toluca vs FC Juárez
- Fase: Jornada 2 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 10 de agosto de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: Youtube
Toluca vs FC Juárez: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
Toluca vs FC Juárez se enfrentarán el lunes 10 de agosto como parte del Apertura 2026.
Toluca vs FC Juárez: Hora para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
A las 18 horas rodará el balón en el Toluca vs FC Juárez en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA.
Toluca vs FC Juárez: ¿Dónde ver el partido del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA?
El Toluca vs FC Juárez será transmitido por la plataforma de Youtube.
- Partido: Toluca vs FC Juárez
- Fase: Jornada 2 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 10 de agosto de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: Youtube