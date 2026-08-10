Toluca vs FC Juárez serán las escuadras que cerrarán la actividad dominical de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA. Juegan el 10 de agosto a las 18 horas por Youtube.

Partido: Toluca vs FC Juárez

Fase: Jornada 2 Liga Femenil BBVA

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Lunes 10 de agosto de 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: Youtube

Toluca vs FC Juárez: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

Toluca vs FC Juárez se enfrentarán el lunes 10 de agosto como parte del Apertura 2026.

Toluca vs FC Juárez: Hora para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

A las 18 horas rodará el balón en el Toluca vs FC Juárez en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA.

Toluca vs FC Juárez: ¿Dónde ver el partido del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA?

El Toluca vs FC Juárez será transmitido por la plataforma de Youtube.