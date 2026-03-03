El Estadio Banorte volverá a hacer vibrar a miles de personas con su reapertura en este mes de marzo.

Luego de dos años de trabajos en remodelación, el Estadio Banorte reabrirá sus puertas el 28 de marzo de 2026 para recibir el partido amistoso México vs Portugal.

Estadio Banorte hará historia en el Mundial 2026

El Estadio Banorte, antes llamado Estadio Azteca, cerró sus puertas al público a finales de mayo de 2024 para iniciar la remodelación del recinto rumbo al Mundial 2026, el cuál es organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

La remodelación del Estadio Banorte implicó la construcción de nuevos vestidores, el reordenamiento de las gradas y palcos, así como la actualización de instalaciones generales del emblemático Coloso de Santa Úrsula.

El recinto ubicado en la Ciudad de México no solo tuvo una remodelación, ya que también hará historia al convertirse en tres veces sede mundialista.

Estadio Banorte vuelve a abrir sus puertas en marzo. (Secretaría de Obras y Servicios)

¿Cuándo abrirá sus puertas el Estadio Banorte al público?

El Estadio Banorte abrirá sus puertas al público con el partido amistoso México vs Portugal, quienes se enfrentan el sábado 28 de marzo de 2026.