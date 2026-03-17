Un histórico acuerdo entre la FIFA y YouTube permitirá que la plataforma transmita el Mundial 2026 de futbol.

El acuerdo entre la FIFA y YouTube busca reforzar la promoción del Mundial 2026 con contenido premium en los canales oficiales de la FIFA en la citada plataforma.

¿En qué consiste el acuerdo de FIFA y YouTube para transmitir el Mundial 2026?

Gracias al acuerdo entre la FIFA y YouTube, los titulares de los derechos audiovisuales podrán usar sus respectivos canales como plataforma para conectar con los fans durante el Mundial 2026.

Se publicarán resúmenes ampliados, imágenes inéditas, vídeos cortos y contenido a la carta que despierte el interés de los usuarios de YouTube.

Los titulares de los derechos audiovisuales tendrán la opción de retransmitir los diez primeros minutos de cada partido en directo por su canal de YouTube.

Los medios colaboradores oficiales podrán también retransmitir íntegramente una selección de encuentros por el mismo canal, a fin de llegar a una audiencia global y promocionar la competición en regiones concretas.

Dispondrán de más oportunidades para monetizar su contenido de la plataforma.

Nuevas formas para que los fans sigan el Mundial 2026

El acuerdo FIFA-YouTube ofrecerá a los fans nuevas formas de seguir el Mundial 2026, mediante contenido premium accesible en el canal oficial de YouTube de la FIFA.

Además, parte del contenido del Archivo Digital de la FIFA también estará disponible a través de su canal de YouTube, incluidos partidos antiguos completos y muchos más momentos emblemáticos de la historia del futbol.

“La FIFA se complace en dar la bienvenida a YouTube como plataforma preferente de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este acuerdo permitirá llegar a aficionados de todo el mundo como nunca” Mattias Grafström, secretario general de la FIFA

La participación de los creadores de contenido en el acuerdo FIFA-YouTube para el Mundial 2026

La FIFA y YouTube concederán a un elenco global de creadores de contenido de la plataforma un acceso sin precedentes al Mundial 2026.

La visión de estos creadores incluirá historias con trasfondo humano, explicaciones tácticas e imágenes inéditas, y permitirá disfrutar de la histórica cita desde perspectivas totalmente novedosas.

Antes del torneo, los creadores participarán en la promoción de la competición e interactuarán con una audiencia diversa, gracias al acceso al extraordinario Archivo Digital de la FIFA.

El objetivo final es dar la bienvenida a una nueva generación de aficionados, ya sean apasionados del fútbol o seguidores ocasionales.