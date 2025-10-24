Después de la Fecha FIFA, Milan se enfrentó a Pisa. Las cosas se le complicó al equipo de Santiago Giménez, pero milagrosamente rescataron el empate en el último minuto.

Ya estamos en la Jornada 8 de la Serie A. Milan llegaba a enfrentar a Pisa siendo el primer lugar, después de mucho tiempo regresaban a la cima. Se esperaba que fuera una victoria fácil pero no fue así.

El Pisa, es un club recién ascendido a la Primera División de Italia. Se encuentra peleando el descenso, y no ha podido ganar su primer partido. Los dirige un exMilan llamado Gilardino.

Con respecto a Santiago Giménez: había perdido la titularidad contra la Fiorentina, pero en este encuentro recuperó la confianza de Allegri.

Milan rescata empate de último minuto ante uno de los últimos de la Serie A

Como vimos, parecía que Milan iba a arrollar a un pobre Pisa que pelea el descenso. Santiago Giménez fue titular con la esperanza de romper su mala racha en la Serie A.

Las cosas comenzaron a lo esperado. Rafael Leao abrió el marcador, a los 7 minutos. Sin embargo, pareció que hubo una relajación de parte del Milan. En el segundo tiempo entró el veterano Cuadrado y cambió el partido.

El colombiano consiguió un penal que él mismo convirtió. Al 86, un error de coordinación permitió que Pisa se pusiera al frente del marcador. Los de Gilardino estaban por conseguir su primera victoria de la temporada.

Sin embargo, Athekame sorprendió con un tiro lejano que pasó entre una multitud de piernas y se metió a la portería de los visitantes. Marcador final: Milan 2-2 Pisa.

Milan vs Pisa: ¿cómo le fue a Santiago Giménez en su partido de la Serie A?

Santiago Giménez volvió al 11 inicial, pero tuvo una muy discreta actuación. Jugó 76 minutos y fue sustituido por Nkunku. También se debe decir que sus compañeros no le dieron balones a modo.

Apenas dejó un disparo, completó 8 de 10 pases, y falló 3 dribles. Veremos cómo le va en el siguiente partido que es contra Atalanta a media semana.