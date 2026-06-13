Andrea Maya Becerra, arquera mexicana conquistó la medalla de oro en la competencia individual de la Copa del Mundo de Tiro con Arco.

Andrea Maya Becerra conquistó un total de tres medallas en la Copa del Mundo de Tiro con Arco: un oro en individual, plata por equipos femeniles y bronce en la prueba mixta.

Andrea Becerra ganó la medalla de oro en la ronda de desempate

Andrea Becerra, quien ocupa el primer lugar del ranking mundial de arco compuesto femenil, derrotó a la colombiana Sara López, pero para ello tuvo que recurrir a una flecha de desempate luego de quedar 146-146.

Andrea Becerra logró un 10, mientras su rival sacó un 9, lo que fue suficiente para ganar la medalla de oro.

Con ello, la arquera mexicana aseguró su regreso a la Final de la Copa Mundial de Tiro con Arco en Saltillo.

México celebra: Andrea Becerra se lleva el oro en la Copa del Mundo de Tiro con Arco. (captura)

Andrea Becerra ganó plata y bronce

Horas antes de ganar el oro, Andrea Becerra conquistó la medalla de plata junto a sus compatriotas Dafne Quintero y Adriana Castilla al caer 231-233 en la Final ante el equipo de Turquía.

Andrea Becerra también ganó bronce en la modalidad mixta, en dupla con Sebastián García, luego de vencer a los estadounidenses O’Donohue y Curtis Broadnax.