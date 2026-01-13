Andrea Becerra es una atleta de élite y campeona mundial de tiro con arco que en 2026 fue nominada a The World Games.

La modalidad en la que compite es en arco compuesto y, a su corta edad, ya cuenta con varios oros y platas que son prueba de su talento y disciplina.

¿Quién es Andrea Becerra?

Andrea Maya Becerra Arizaga inició en el mundo de la arquería desde temprana edad.

Cuando era niña asistió a un campamento de verano, en el que tomó lo que fue su primera clase oficial de tiro con arco.

Andrea Becerra (Instagram | @a.mayabec)

¿Cuántos años tiene Andrea Becerra?

Andrea Becerra nació el 25 de julio del 2000 en Guadalajara, actualñmente la arquera tiene 25 años de edad.

¿Quién es el esposo de Andrea Becerra?

La vida personal de Andrea Becerra es reservada, siendo que la arquera se enfoca en su carrera deportiva.

¿Qué signo zodiacal es Andrea Becerra?

Andrea Becerra es del signo Leo.

¿Quiénes son los hijos de Andrea Becerra?

Andrea Becerra no tiene hijos.

¿Qué estudió Andrea Becerra?

Andrea Becerra estudió Relaciones Internacionales en Centro Universitario de Ciencias Sciales y Humanidades (CUCSH).

¿En qué ha trabajado Andrea Becerra?

Algunos de los logros destacados de Andrea Becerra como arquera son:

Oro: Individual femenil en World Games

Oro: Individual femenil en Campeonato Mundial

Oro: Por equipos femenil en Campeonato Mundial

Plata: Por equipo mixto en World Games

Bronce: Por equipo mixto en Campeonato Mundial

Andrea Becerra nominada a The World Games 2026

El 7 de enero de 2026 fue lanzada la lista de nominados para The World Games 2026.

El nombre de Andrea Becerra apareció tras el desempeño que mostró en los Juegos Mundiales 2025 en Chengdú.

Cabe destacar que los atletas nominados fueron elegidos por su rendimiento en este evento deportivo.

La arquera fue nominada a The World Games junto con tras dos atletas mexicanas: