Pinta para ser un día redondo para México en el deporte, pues la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a Isaac del Toro por haber ganado en el Tour de Francia 2026.

A través de su cuenta de X, Claudia Sheinbaum mandó felicitaciones a Isaac del Toro, pues se llevó la Segunda Etapa del Tour de Francia 2026.

Claudia Sheinbaum felicita a Isaac del Toro (Especial)

Claudia Sheinbaum da su primera felicitación del día a Isaac del Toro por victoria en el Tour de Francia 2026

Fue a las 11:01 a.m. que Claudia Sheinbaum felicitó a Isaac del Toro por triunfar en la Segunda Etapa del Tour de Francia 2026, dando inicio a lo que muchos esperan sea un día de felicitaciones al deporte mexicano.

Además, la felicitación se maximiza, pues se trata de la primera victoria de Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026.

Si bien la presidenta no se extendió más en sus felicitaciones, el mensaje queda claro: el deporte de México aspira a cosas grandes y este 5 de julio se podría consolidar en general.

Por lo que muchos ya esperan más felicitaciones en las próximas horas en otros ámbitos.

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026

Felicitación de Claudia Sheinbaum a Isaac del Toro por victoria en el Tour de Francia 2026 fue celebrada

La felicitación de Claudia Sheinbaum a Isaac del Toro por su victoria en el Tour de Francia 2026 tuvo una gran aceptación de la gente.

Muchos seguidores aplaudieron el logro del mexicano, celebrando también el apoyo que tiene el deporte mexicano por parte de la actual administración, lo cual hace que los atletas lleguen a estas instancias en sus disciplinas.

Y obviamente hubo muchos que no perdieron la oportunidad de solar un “Viva México”, además de recordar el inminente partido del Mundial 2026.