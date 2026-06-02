La Selección Mexicana tiene listo a los 26 jugadores que representarán a México en el Mundial 2026 y ya se conocen los números que usará cada futbolista mexicano.

Uno de los que genera alta expectativa es Alexis Vega, jugador del Toluca y que portará el jersey número 10, uno de los más importantes dentro de la Selección Mexicana.

¿Qué números tendrán los jugadores de la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

De acuerdo con Gibrán Araige, reportero de TUDN, varios futbolistas se quedarán con los mismos números que ya han portado en otras ocasiones con la Selección Mexicana.

Tal es el caso de Guillermo Ochoa que seguirá con el número 13 y Raúl Jiménez que portará el número 9 de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Estos son los números que portará cada jugador de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA.

Raúl Rangel Jorge Sánchez César Montes Edson Álvarez Johan Vásquez Erik Lira Luis Romo Álvaro Fidalgo Raúl Jiménez Alexis Vega Santiago Gimenez Carlos Acevedo Guillermo Ochoa Armando González Israel Reyes Julián Quiñones Orbelín Pineda Obed Vargas Gilberto Mora Mateo Chávez César Huerta Guillermo Martínez Jesús Gallardo Luis Chávez Roberto Alvarado Brian Gutiérrez

Alexis Vega portará el 10 de México: así quedaron los dorsales para el Mundial 2026. (mexsport / David Leah)

¿Cuándo es el próximo partido de México previo al Mundial 2026?

México aún tiene un partido pendiente previo al inicio del Mundial 2026, torneo en el que se medirá a Sudáfrica en el partido inaugural.

México enfrentará a Serbia el jueves 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez, una semana antes del inicio del Mundial 2026.