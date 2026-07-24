El Mundial 2026, que concluyó con el título de España tras vencer a Argentina en la final, quedó bajo el foco por un informe relacionado con posibles irregularidades en las apuestas deportivas.

Una empresa asesora independiente emitió siete alertas durante el torneo, aunque la FIFA aseguró que no encontró evidencia de manipulación en ninguno de los 104 encuentros disputados.

Calculan que se apostaron 240 mil millones en el Mundial 2026

De acuerdo con un resumen difundido por el Consejo de Europa, el Grupo de Copenhague, una red internacional especializada en detectar, prevenir y sancionar el amaño de competiciones deportivas, mantuvo un monitoreo permanente del Mundial 2026.

El organismo calcula que durante el Mundial 2026 se apostaron alrededor de 240 mil millones de dólares, una cifra cercana al doble de lo registrado en Catar 2022.

El informe completo aún no ha sido publicado, pero el balance preliminar indica que 15 partidos fueron colocados bajo vigilancia reforzada, principalmente durante la última jornada de la fase de grupos. Además, se analizan 12 controversias desde la perspectiva del riesgo para la integridad del torneo.

Entre los episodios señalados aparecen la tarjeta roja mostrada a Themba Zwane, de Sudáfrica, en el minuto 84 del partido ante México; el empate entre España y Cabo Verde; el gol anulado a Ferrán Torres frente a Arabia Saudita; y la expulsión posteriormente revocada de Folarin Balogun con Estados Unidos.

Bélgica explota contra la FIFA por revocar tarjeta roja a Folarin Balogun. (Julio Cortez / AP Photo/Julio Cortez)

¿Qué dijo la FIFA sobre las presuntas apuestas irregulares?

Pese a estas observaciones, la FIFA reiteró que, a través de su Grupo de Trabajo sobre Integridad, no detectó actividad sospechosa ni indicios de manipulación en ningún partido del Mundial 2026.

Por ello, el torneo de la Copa Mundial de la FIFA mantiene oficialmente la validez de todos sus resultados.