Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 inician el viernes 24 de julio de 2026.

Conoce la fecha, hora y dónde ver la ceremonia de apertura de la justa que se disputará en República Dominicana.

Competencia: Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Lugar: República Dominicana

Fecha: Viernes 24 de julio de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Félix Sánchez

Transmisión: Fox Sports, Imagen Televisión y Youtube

Fecha para ver la ceremonia de apertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La ceremonia de apertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 se llevará a cabo el próximo viernes 24 de julio de 2026 desde el Estadio Olímpico Félix Sánchez en República Dominicana.

Hora para ver la ceremonia de apertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Será el viernes 24 de julio de 2026 en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México, cuando se realice la ceremonia de apertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Dónde ver la ceremonia de apertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Las plataformas de Youtube, Fox Sports e Imagen Televisión transmitirán la ceremonia de apertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Competencia: Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Lugar: República Dominicana

Fecha: Viernes 24 de julio de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Félix Sánchez

Transmisión: Fox Sports, Imagen Televisión y Youtube

¿Quiénes son los mexicanos que participarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

México asiste a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con una delegación de 646 atletas.

El equipo está abanderado por Gabriela Rodríguez y Juan Celaya, e incluye a figuras destacadas como Osmar Olvera, Alejandra Valencia y Prisca Awiti.