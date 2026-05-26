Obed Vargas, futbolista mexicano, ya obtuvo su pasaporte español, situación que le permitiría seguir en el Atlético de Madrid, ya que no ocupará plaza de extranjero en LaLiga.

El mediocampista mexicano logró el pasaporte español gracias a la ascendencia española de su madre, Marisol Vargas, por lo que ya no jugará como extranjero en LaLiga, torneo en el que es parte del Atlético de Madrid.

Al conseguir la ciudadanía española, el futbolista de la Selección Mexicana deja de ocupar plaza de extracomunitario en LaLiga, con lo cual tendría un espacio en el equipo que dirige Diego Simeone.

Obed Vargas, jugador del Atlético de Madrid (@Atleti)

¿Seguirá Obed Vargas en el Atlético de Madrid?

Al no contar como extranjero en LaLiga, el futbolista Obed Vargas tendrá una buena oportunidad para continuar bajo las órdenes del Cholo Simeone con Atlético de Madrid, quien no tendría que prescindir del mexicano para ir por otro extranjero.

Sin embargo, pese a que Obed Vargas terminó con mucha actividad en el Atlético de Madrid, y el pasaporte español facilita que se quede en el club madrileño, ha trascendido que el club español busca cederlo a préstamo para que tengan actividad constante.

Al tener pasaporte comunitario las puertas de Europa se le abren a Obed Vargas, ya sea en LaLiga o en otro equipo de Europa podrá incorporarlo sin problemas de cupos extranjeros.

Los números de Obed Vargas en su primera campaña con Atlético de Madrid

Obed Vargas llegó al Atlético de Madrid en febrero de 2026 desde el Seattle Sounders, y disputó un total de 12 partidos con el equipo colchonero.

12 partidos disputados en LaLiga

7 partidos como titular

744 minutos Jugados

1 asistencia de gol

2 tarjetas amarillas

Obed Vargas se encuentra enfocado en la preparación con la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo 2026, torneo en el que enfrentarán a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia en la Fase de Grupos.