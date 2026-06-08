La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió un jersey personalizado de la Selección Mexicana a solo unos días de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Durante la conferencia mañanera del pueblo de este lunes 8 de junio de 2026, la mandataria recibió la camiseta de manos de Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), a quien recordó por los debates rumbo a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, cuando ambos contendieron por el cargo.
Además, Sheinbaum encabezará este 8 de junio el abanderamiento de la Selección Mexicana, en un acto programado para las 13:00 horas como parte de las actividades previas al arranque del Mundial 2026.
¿Cómo es el jersey personalizado que recibió Claudia Sheinbaum?
La playera entregada a la presidenta corresponde al uniforme verde de la Selección Mexicana, que incorpora elementos gráficos inspirados en la identidad nacional, como el calendario azteca y el escudo del combinado tricolor.
La prenda fue personalizada con el número 1 y el nombre abreviado de la mandataria: “C. Sheinbaum”.
Tras recibir el obsequio, la presidenta mostró la camiseta ante las cámaras desde Palacio Nacional, donde posó sonriente junto a los representantes del futbol mexicano.
¿Por qué le regalaron una playera de la Selección Mexicana a Claudia Sheinbaum?
La entrega del jersey se realizó en el marco de un anuncio conjunto entre la Federación Mexicana de Futbol y representantes de los clubes de la Liga MX para impulsar la creación de más escuelas de futbol dirigidas a niñas, niños y jóvenes en todo el país.
La iniciativa busca ampliar las oportunidades de acceso al deporte y fortalecer la formación de nuevos talentos que, en el futuro, puedan integrar la Selección Mexicana.
Entre los directivos del futbol mexicano que asistieron a la mañanera del pueblo estuvieron:
- Emilio Azcárraga Jean, del Club América.
- Alejandro Irarragorri, de Santos Laguna.
- Alejandra de la Vega, de FC Juárez.
- Armando Martínez, de Pachuca.
- Santiago Tinajero, de Necaxa.
- Manuel Jiménez, de Puebla.
- Mauro Doehner, de Tigres.
- Pedro Esquivel, de Rayados de Monterrey.
También participaron representantes de Guadalajara y Universidad Nacional, entre otros clubes del futbol mexicano.