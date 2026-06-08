La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió un jersey personalizado de la Selección Mexicana a solo unos días de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este lunes 8 de junio de 2026, la mandataria recibió la camiseta de manos de Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), a quien recordó por los debates rumbo a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, cuando ambos contendieron por el cargo.

Además, Sheinbaum encabezará este 8 de junio el abanderamiento de la Selección Mexicana, en un acto programado para las 13:00 horas como parte de las actividades previas al arranque del Mundial 2026.

¿Cómo es el jersey personalizado que recibió Claudia Sheinbaum?

La playera entregada a la presidenta corresponde al uniforme verde de la Selección Mexicana, que incorpora elementos gráficos inspirados en la identidad nacional, como el calendario azteca y el escudo del combinado tricolor.

La prenda fue personalizada con el número 1 y el nombre abreviado de la mandataria: “C. Sheinbaum”.

Tras recibir el obsequio, la presidenta mostró la camiseta ante las cámaras desde Palacio Nacional, donde posó sonriente junto a los representantes del futbol mexicano.

¿Por qué le regalaron una playera de la Selección Mexicana a Claudia Sheinbaum?

La entrega del jersey se realizó en el marco de un anuncio conjunto entre la Federación Mexicana de Futbol y representantes de los clubes de la Liga MX para impulsar la creación de más escuelas de futbol dirigidas a niñas, niños y jóvenes en todo el país.

La iniciativa busca ampliar las oportunidades de acceso al deporte y fortalecer la formación de nuevos talentos que, en el futuro, puedan integrar la Selección Mexicana.

Entre los directivos del futbol mexicano que asistieron a la mañanera del pueblo estuvieron:

Emilio Azcárraga Jean, del Club América.

Alejandro Irarragorri, de Santos Laguna.

Alejandra de la Vega, de FC Juárez.

Armando Martínez, de Pachuca.

Santiago Tinajero, de Necaxa.

Manuel Jiménez, de Puebla.

Mauro Doehner, de Tigres.

Pedro Esquivel, de Rayados de Monterrey.

También participaron representantes de Guadalajara y Universidad Nacional, entre otros clubes del futbol mexicano.