La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que el Metrobús contará con una ruta especial hacia el Estadio Azteca durante el Mundial 2026, con el objetivo de facilitar el traslado de los asistentes al evento deportivo.

El pasado 13 de mayo de 2026, el Metrobús realizó pruebas operativas para implementar un Servicio Especial de Apoyo en las líneas 1 y 5, específicamente en las estaciones Perisur y Cañaverales.

Tras las pruebas, las autoridades determinaron habilitar esta nueva ruta de apoyo rumbo al Estadio Azteca, recinto que albergará el partido inaugural del Mundial 2026 el próximo 11 de junio.

Estas serán las estaciones de la ruta especial del Metrobús al Estadio Azteca

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la CDMX, el servicio especial del Metrobús para el Mundial 2026 contempla las siguientes estaciones:

Estación Perisur de Línea 1

Avenida Renato Leduc, donde las personas usuarias podrán caminar hacia la puerta 8 del Estadio Azteca

Estación Cañaverales de Línea 5

Las unidades tendrán una frecuencia aproximada de 15 minutos.

Los autobuses partirán desde avenida Anillo Periférico, en el cruce con avenida Insurgentes, donde se ubica el acceso norte de la estación Perisur de Línea 1.

Posteriormente circularán hasta el cruce de Anillo Periférico Boulevard Adolfo Ruiz Cortines y Renato Leduc, punto donde se permitirá el ascenso y descenso de pasajeros.

Después continuarán hacia el retorno en Parque Cuemanco para finalmente llegar a la estación Cañaverales de la Línea 5.

La Semovi detalló que el servicio operará con unidades con capacidad para entre 60 y 90 pasajeros.

Además, las paradas provisionales estarán señalizadas y habrá personal del Metrobús brindando orientación a los usuarios.

¿Cuánto costará la ruta especial del Metrobús al Estadio Azteca?

La Secretaría de Movilidad señaló que la tarifa de la ruta especial al Estadio Azteca será de 6 pesos durante los partidos programados para los días 11, 17, 24 y 30 de junio, así como el 5 de julio.

Además, la transferencia entre líneas no tendrá costo, ya que será válida como transbordo.

Las autoridades indicaron que se mantendrán las formas de pago habituales:

Tarjeta de Movilidad Integrada

Tarjetas bancarias de crédito y débito

Relojes inteligentes y teléfonos con tecnología NFC