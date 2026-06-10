El Metrobús de la CDMX anunció una ruta especial para los días de los cinco partidos del Mundial 2026 en el Estadio Banorte.

El servicio conectará el Aeropuerto Internacional de la CDMX (AICM) con el Palacio de los Deportes, donde los usuarios podrán enlazar con el ride del Trolebús implementado por el gobierno de Clara Brugada.

La ruta tendrá salidas desde las Terminales 1 y 2 del AICM sin paradas intermedias, con frecuencia de 15 minutos y tarifa de 30 pesos por viaje.

La ruta especial del Metrobús del AICM al Palacio de los Deportes por el Mundial

Con un comunicado, el Metrobús compartió que durante los cinco partidos del Mundial 2026 que se jugarán en el Estadio Banorte, se brindará una ruta especial que enlazará con el ride del Trolebús.

Esta ruta especial del Metrobús está destinada a las personas que buscan un transporte óptimo y económico para su llegada al partido en el Estadio Banorte en la alcaldía Tlalpan de la CDMX.

Ante ello, el Metrobús estará brindando ruta especial con salida del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia el Palacio de los Deportes, para que ahí se puedan conectar con el servicio ride del Trolebús.

Para este servicio del Metrobús, se partirá de la Terminal 1 y Terminal 2 del AICM, para luego no tener paradas intermedias hasta llegar al Palacio de los Deportes. Lo mismo aplicará si se busca ir de Palacio de los Deportes al AICM.

Asimismo, se ha informado que el Metrobús pasará constantemente en ambas salidas antes mencionadas, teniendo frecuencia de 15 minutos entre cada uno.

Sin embargo, debes saber que esta ruta especial solamente será implementada en los cinco días que habrá partido en el Estadio Banorte.

Comunicado del Metrobús sobre la ruta especial por el Mundial 2026. (@MetrobusCDMX )

Ruta especial del Metrobús: Días y precio para el traslado del AICM al Estadio Banorte

El Metrobús tendrá una ruta especial por el Mundial 2026 que irá del AICM al Estadio Banorte, siendo estos los únicos días y horarios en que brindará este servicio:

11 de junio de 16:30 a 12:00 pm y de 16:00 a 19:00 pm

17 de junio de 15:00 a 19:00 pm y de 23:00 a 1:00 am del 18 de junio

24 de junio de 14:00 a 18:00 pm y de 22:00 a 1:00 am del 25 de junio

30 de junio de 14:00 a 18:00 pm y de 22:00 a 1:00 am del 1 de julio

5 de julio de 12:00 a 17:00 pm y de 21:00 a 24:00 hrs

En cuanto al precio del traslado del AICM al Palacio de los Deportes será de 30 pesos, misma tarifa que aplica si se busca ir a la inversa.

Asimismo, el Metrobús recuerda que para poder ingresar a esta ruta especial se necesita adquirir la Tarjeta MI y recargar con 30 pesos en las máquinas dentro de la Terminal 1 y 2 del AICM.

Sin embargo, también recuerda que al Metrobús puedes ingresar con tarjeta de crédito, débito, relojes inteligentes y teléfonos con tecnología NFC.