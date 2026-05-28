Javier Aguirre anunciará la lista definitiva de México para el Mundial 2026 el lunes 1 de junio, la cual podría sufrir bajas por lesión hasta 24 horas antes del debut del Tri ante Sudáfrica.

México será el último país en anunciar su lista definitiva para el Mundial 2026, en la cual parecen haber algunas dudas por parte del entrenador Javier Aguirre.

Al momento, hay 28 jugadores concentrados con México, de los cuales, 24 parecen seguros en la lista definitiva del Tri para encarar el Mundial 2026.

En las últimas horas, el nombre de Alexis Vega surgió como duda para quedarse en el Tri, y la convocatoria de César Huerta hizo crecer esa posibilidad.

Porteros: Guillermo Ochoa, Raúl Rangel y Carlos Acevedo

Defensas: Israel Reyes, Jesús Gallardo, Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Mateo Chávez y César Montes

Mediocampistas: Edson Álvarez, Luis Romo, Gilberto Mora, Erik Lira, Luis Chávez, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Orbelín Pineda y Roberto Alvarado

Delanteros: Julián Quiñones, Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Armando González y Guillermo Martínez

Los 4 jugadores que aún pueden ser parte de la lista definitiva de México para el Mundial 2026

Hay cuatro jugadores concentrados con la Selección Mexicana de Javier Aguirre, que aún podrían meterse a la lista definitiva para el Mundial 2026 rumbo al debut ante Sudáfrica.

Los 4 jugadores que se perfilan para ocupar los dos lugares disponibles en el Tri:

Alejandro Gómez | defensa

Kevin Castañeda | mediocampista

Alexis Vega | delantero

César Huerta | delantero

A unas horas de conocer la lista definitiva, el defensa Alejandro Gómez y el delantero César Huerta se perfilan para quedarse con los lugares para completar la lista definitiva de México.

Alexis Vega es duda para jugar el Mundial 2026 (Cristian de Marchena / Mexsport)

México aún puede tener bajas y cambios por lesión

En el Mundial 2026 se permitirán 26 jugadores por cada selección, y tanto México como las otras 47 selecciones aún podrán tener bajas y cambios por lesión previo al inicio del torneo.

Sin embargo, solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad, a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial 2026.

En el caso de los porteros de la lista definitiva, uno de ellos podrá ser sustituido por otro de la lista provisional en caso de lesión o enfermedad grave, en cualquier momento de la fase final del Mundial 2026.

Memo Ochoa con la Selección Mexicana (David Leah)

Fechas claves en la lista definitiva de México para el Mundial 2026

México anunciará su lista definitiva para el Mundial 2026 el lunes 1 de junio, y la FIFA dará a conocer las convocatorias oficiales de los 48 equipos el martes 2 de junio.

Las federaciones participantes proporcionarán a la FIFA una lista definitiva de un mínimo de 23 jugadores y un máximo de 26, tres de los cuales, como mínimo, serán porteros.

Fechas clave: