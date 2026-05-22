A 20 días de debutar en el Mundial 2026, la Selección Mexicana enfrentará hoy 22 de mayo a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, partido al que llegará la mayoría de los futbolistas que jugarán la Copa del Mundo.

Son 19 de los 26 jugadores que llevará Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana, los que estarán en la convocatoria para enfrentar a Ghana.

A continuación te compartimos quiénes son los futbolistas que ya están concentrados con México:

Porteros: Guillermo Ochoa, Raúl Rangel y Carlos Acevedo

Defensas: Israel Reyes, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, Mateo Chávez y César Montes

Mediocampistas: Edson Álvarez, Luis Romo, Gilberto Mora, Erik Lira, Luis Chávez, Brian Gutiérrez, Orbelín Pineda y Roberto Alvarado

Delanteros: Alexis Vega, Armando González y Guillermo Martínez

¿Quiénes fueron los primeros seleccionados que reportaron con México?

Doce futbolistas de la Liga MX fueron los primeros en concentrarse con la Selección Mexicana, rumbo al Mundial 2026.

Carlos Acevedo Raúl Rangel Jesús Gallardo Israel Reyes Luis Romo Erik Lira Brian Gutiérrez Roberto Alvarado Gilberto Mora Alexis Vega Guillermo Martínez Armando González

Estos son los jugadores que faltarían por unirse a la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Aunque está abierta la posibilidad de que algunos futbolistas que disputan la Final de la Liga MX, y buscarán el título de la Concachampions, se integren a la Selección Mexicana, la realidad es que los elementos que faltan en el Tri llegarían del extranjero.

Estos son los futbolistas que juegan en el extranjero que reportarían con la Selección Mexicana: