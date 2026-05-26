A menos de una semana de que se anuncie la lista definitiva de México para el Mundial 2026, Javier Aguirre mantiene la incertidumbre sobre quién ocupará el último lugar en la convocatoria.

Marcel Ruiz o Germán Berterame serían las opciones principales, aunque también se mencionan sorpresas como Alejandro Gómez o Jordan Carillo.

De acuerdo con filtraciones, ya hay 25 futbolistas confirmados y solo resta definir al jugador número 26, decisión que se dará a conocer oficialmente el próximo 1 de junio.

¿Quiénes serían los jugadores convocados por Javier Aguirre para el Mundial 2026?

De acuerdo con el periodista Fernando Cevallos, ya hay una lista final de 25 futbolistas convocados con la Selección Mexicana para el Mundial 2026 y solo queda un lugar disponible para subirse al barco de Javier Aguirre.

Según el periodista, el último lugar en la Selección Mexicana para el Mundial 2026 sería para Marcel Ruiz o Berterame.

Incluso otros reportes señalan que Alejandro Gómez de Xolos de Tijuana o Jordan Carrillo de Pumas podrían ser la sorpresa en la convocatoria de Javier Aguirre.

Esta es la lista filtrada de convocados para el Mundial 2026:

PORTEROS

Raúl Rangel (Chivas) Carlos Acevedo (Santos) Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Defensas

Jorge Sánchez (PAOK) Jesús Gallardo (Toluca) Israel Reyes (América) César Montes (Lokomotiv) Johan Vázquez (Genoa) Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Medios

Brian Gutiérrez (Chivas) Luis Romo (Chivas) Gilberto Mora (Tijuana) Erik Lira (Cruz Azul) Edson Álvarez (Fenerbahçe) Obed Vargas (Atlético de Madrid) Álvaro Fidalgo (Real Betis) Luis Chávez (Dinamo Moscú) Orbelín Pineda (A. E. K.)

Delanteros

Roberto Alvarado (Chivas) Armando González (Chivas) Alexis Vega (Toluca) Guillermo Martínez (Pumas) Julián Quiñones (Al-Qadisiyah) Santiago Giménez (A. C. Milan) Raúl Jiménez (Fulham)

¿Marcel Ruiz o Berterame? La decisión que sacude la lista de México para 2026. (quinto partido)

¿Cuándo se conocerá la lista final de convocados para el Mundial 2026?

La lista de 26 jugadores de México para el Mundial 2026 se conocerá el próximo 1 de junio.

En dicha convocatoria se revelará si Marcel Ruiz, Berterame o alguna otra sorpresa irá a la Copa Mundial de la FIFA 2026.