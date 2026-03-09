En la conferencia del pueblo del 9 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum, fue sorprendida por el grito de niños de la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México (CDMX).

La presidenta de México interrumpió el inicio de la mañanera para saludar a los niños que le gritaron durante la conferencia matutina.

Niños interrumpen conferencia de Claudia Sheinbaum para saludarla

A pocos minutos de que la conferencia del pueblo haya iniciado en la alcaldía Gustavo A. Madero, Claudia Sheinbaum decidió parar la información que brindaba César Iván Escalante Ruiz de la Procuraduría del Consumidor (Profeco) por los gritos que escuchó.

Pese a que la presidenta de México externó que la información del inicio de semana se haría de forma rápida por la inauguración del Hospital Oncológico de la Mujer en la CDMX, no quiso que la bulla de unos niños pasará desapercibida.

Mientras que el titular de la Profeco comenzaba su explicación, la presidenta le pidió “espérate un momentito” al escuchar que unos niños gritaban “¡presidenta!”.

Según la explicación de Claudia Sheinbaum, se trataba de niños y niñas que comenzaron a gritarle desde su salón de clases, al darse cuenta que estaba la conferencia del pueblo, de modo que ella decidió responderles el saludo.

“Son los niños de la escuela, espérate un momentito. Niñas y niños de la escuela”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Los niños que saludaron a la presidenta de México, serían alumnos de la Escuela Secundaria Diurna 259 “Gustavo A. Madero”, ubicada a un costado del Hospital General de Cuautepec donde está el Hospital Oncológico para la Mujer que se inaugurará este 9 de marzo de 2026.

Posteriormente, tras la inauguración del Hospital Oncológico de la Mujer y su regreso a la mañanera, la presidenta volvió a recibir el saludo de los niños, a lo que respondió con “¡viva los niños y niñas!“.