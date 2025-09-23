San Luis vs Club América cierran la actividad de la Jornada 10 de la Liga MX; te decimos el pronóstico y las posibles alineaciones.

En la Jornada 10 de la Liga MX, el Club América repite como visitante, con el objativo de salir con los tres puntos de la cancha del San Luis.

San Luis vs Club América: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de Liga MX

El Club América es favorito para ganar en la Jornada 10 a San Luis, y el pronóstico es que ganará con marcador de 2-1.

San Luis vs Club América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de Liga MX

San Luis recibirá con esta posible alineación al Club América en la Jornada 10 de la Liga MX.

Sánchez TorreS Robson Águila Sanabria Macías Salles Lamonge Pérez Bouquet Galdamés García Joao Pedro

El Club América saltará a la cancha del Alfonso Lastras con esta posible alineación, en la Jornada 10 de la Liga MX:

Malagón Álvarez Cáceres Lichnovsky Borja Reyes Fidalgo Zendejas Saint-Maximin Sánchez Aguirre

San Luis vs Club América: Fecha del partido de la Jornada 10 de la Liga MX

El San Luis recibe en la cancha del Estadio Alfonso Lastras al Club América, el miércoles 24 de septiembre, en la continuación de la Jornada 10 de la Liga MX.

San Luis vs Club América: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX

A las 21 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido San Luis vs Club América, en el cierre de la Jornada 10 de la Liga MX.

La plataforma Disney+ y ESPN transmitirán el partido San Luis vs Club América, el miércoles 24 de septiembre.

Partido: San Luis vs Club América

Fase: Jornada 10 de la Liga MX

Fecha: Miércoles 24 de septiembre de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Alfonso Lastras

Transmisión: Disney+ y ESPN

¿Cómo llegan Club América y San Luis a la Jornada 10 de la Liga MX?

El Club América rescató un punto en la Jornada 9 de la Liga MX, en la cancja de Rayados.

Con el punto ganado en Monterrey, el Club América llegó a 18 puntos, en el cuarto lugar del Apertura 2025 de la Liga MX.

El San Luis, rival del Club América en la Jornada 10 de la Liga MX, goleó 4-1 a Santos como visitante, y llegó a 10 unidades en el lugar 11 de la tabla general.