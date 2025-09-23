San Luis vs Club América se enfrentan en la Jornada 10 de la Liga MX; te decimos la fecha, horario y dónde ver el partido.

En la Jornada 10 de la Liga MX, el Club América repite como visitante, con el objetivo de salir con los tres puntos de la cancha del San Luis.

San Luis vs Club América: Fecha del partido de la Jornada 10 de la Liga MX

El San Luis recibe en la cancha del Estadio Alfonso Lastras al Club América, el miércoles 24 de septiembre, en la continuación de la Jornada 10 de la Liga MX.

San Luis vs Club América: Horario del partido de la Jornada 10 de la Liga MX

A las 21 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido San Luis vs Club América, en el cierre de la Jornada 10 de la Liga MX.

San Luis vs Club América: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX?

La plataforma Disney+ y ESPN transmitirán el partido San Luis vs Club América, el miércoles 24 de septiembre.

Partido: San Luis vs Club América

Fase: Jornada 10 de la Liga MX

Fecha: Miércoles 24 de septiembre de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Alfonso Lastras

Transmisión: Disney+ y ESPN

¿Cómo llega el Club América a la Jornada 10 de la Liga MX?

El Club América rescató un punto en la Jornada 9 de la Liga MX, en la cancha de Rayados.

Con el punto ganado en Monterrey, el Club América llegó a 18 puntos, en el cuarto lugar del Apertura 2025 de la Liga MX.

El Club América evitó ligar derrotas después de haber caído con Chivas en la Jornada 8 de la Liga MX.

¿Cómo quedó San Luis en la Jornada 9 de la Liga MX?

El San Luis, rival del Club América en la Jornada 10 de la Liga MX, enfrentó a Santos en el cierre de la Jornada 9 del Apertura 2025.

San Lusi goleó 4-1 a Santos como visitante, y con los tres puntos ganados llegó a 10 unidades en el lugar 11 de la tabla general de la Liga MX.