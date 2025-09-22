Este domingo 22 de septiembre finalizó la Jornada 9 del Apertura 2025 con el juego entre Santos Laguna y el Atlético de San Luis, con ello quedaron definidas las nuevas posiciones de los equipos de la Liga MX.

Con la finalización de la Jornada 9 y la disputa del partido pendiente de Chivas vs Tigres a mitad de semana, la tabla general del Apertura 2025 sufrió varias modificaciones entre ellas la del líder del torneo.

Rayados, que se había mantenido en la cima por varias jornadas, empató en los últimos minutos del partido ante el América y con ello perdió el liderato de la tabla general.

Tabla de posiciones de la Liga MX: Así marchan los equipos tras la Jornada 9 del Apertura 2025

Tras 9 jornadas del Apertura 2025 hay nuevo líder en la Liga MX, Cruz Azul escaló al primer lugar de la tabla general tras vencer al FC Juárez en el arranque de la jornada.

Con 23 puntos, la Máquina se coloca como nuevo líder de la Liga MX pero no solo eso, sino que también es el único equipo invicto del Apertura 2025 tras nueve fechas disputadas.

Por el otro lado, Puebla sigue sin poder salir del fondo de la tabla general y en esta jornada 9 sumó otra derrota esta vez ante el Necaxa quien lo derrotó por la mínima diferencia y con un autogol incluido.

Cruz Azul vs FC Juárez. (Jose Luis Melgarejo / Mexsport)

Tabla de posiciones de la Liga MX:

Cruz Azul | 23 puntos Rayados | 21 puntos Toluca | 19 puntos Club América | 18 puntos Tijuana | 16 puntos Tigres | 16 puntos Pumas | 13 puntos Pachuca | 13 puntos FC Juárez | 12 puntos León | 11 puntos Atlético de San Luis | 10 puntos Necaxa | 9 puntos Chivas | 8 puntos Santos | 7 puntos Mazatlán FC | 7 puntos Atlas FC | 7 puntos Querétaro FC | 7 puntos Club Puebla | 4 puntos

¿Cuándo se jugará la jornada 10 del Apertura 2025 en la Liga MX?

Apenas finalizó la Jornada 9 del Apertura 2025 pero en la Liga MX ya se preparan para encarar una nueva fecha y es que esta semana hay jornada doble por lo que el martes 23 de septiembre dará inicio una nueva jornada.

Entre el martes 23 y miércoles 24 se disputarán todos los partidos correspondientes a la jornada 10 en donde uno de los duelos más atractivos será el Toluca vs Rayados: segundo contra tercero de la tabla general.

Partidos del martes 23 de septiembre:

Puebla vs Pachuca | 7pm

Chivas vs Necaxa | 7:07pm

Juárez vs Pumas | 9pm

León vs Mazatlán | 9:05pm

Partidos del miércoles 24 de septiembre: