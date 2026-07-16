Thomas Tuchel seguirá como técnico de Inglaterra hasta la Euro 2028, pese a la dolorosa eliminación ante Argentina en el Mundial 2026.

Las críticas recibidas tras la derrota de Inglaterra en las semifinales del Mundial de 2026 ha sido intensas, pero la Federación Inglesa (FA) y Thomas Tuchel confirmaron que se respetará el acuerdo con el entrenador alemán.

Thomas Tuchel cumplirá su contrato con Inglaterra

Thomas Tuchel tiene contrato con Inglaterra hasta julio de 2028, por lo que se mantendrá ante la Euro que inicia en junio del 2028.

Mark Bullingham, director ejecutivo de la Federación inglesa, ratificó su apoyo total al cuerpo técnico de Tuchel tras tras alcanzar las semifinales del torneo ante Argentina.

Thomas Tuchel ha sido cuestionado por sus decisiones como entrenador de Inglaterra (Rebecca Blackwell / AP Photo/Rebecca Blackwell)

¿Qué dijo Thomas Tuchel tras la eliminación de Inglaterra?

Thomas Tuchel, ex técnico del Chelsea y Bayern Múnich aseguró que seguirán adelante con el contrato hasta la Eurocopa 2028, con la final en Londres, Inglaterra.

Antes de pensar en la Euro 2028, Inglaterra deberá medirse este sábado ante Francia en Miami en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026.

La Euro 2028 será un torneo de máxima relevancia para Inglaterra, ya que se organizará de forma conjunta con Gales, Escocia, Irlanda y el Reino Unido.