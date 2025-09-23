América vs Pumas se enfrentarán en el Clásico capitalino en el Estadio Ciudad de los Deportes; te decimos precio y dónde comprar los boletos para el juego de la Jornada 11 de la Liga MX.

Después de disputar sus respectivos partidos en el jornada de media semana, la décima de la competencia, América y Pumas se roban la atención de la Jornada 11.

Boletos para América vs Pumas: Precio de las entradas para el Clásico capitalino de Liga MX

El Club América publicó en sus redes sociales los precios para adquirir los boletos para el Clásico capitalino vs Pumas, como parte de la Jornada 10 de la Liga MX.

Los precios de los boletos para asistir al Clásico capitalino, América vs Pumas, van desde los 400 pesos hasta los 1400 pesos en las distintas localidades el Estadio Ciudad de los Deportes.

Preferente sur | $400

Cabecera norte | $450

Cabecera Sur | $450

Preferente lateral | $550

Preferente lateral (esquinas)| $550

Preferente lateral (central alta) | $650

Preferente lateral (central baja) | $700

Especial Club (techado) | $1400

¡Comenzó la venta general del Clásico Capitalino! 🦅🔝



J11 ⚔️ América vs. Pumas

🎟️ Venta en línea: https://t.co/pliWTbYRzO



Vayamos juntos, ¡pintemos nuestro estadio de amarillo! 🏟️💛 pic.twitter.com/GFGmWlGdYP — Club América (@ClubAmerica) September 23, 2025

Boletos para América vs Pumas: ¿Dónde comprar las entradas para el Clásico capitalino de Liga MX

La venta general de los boletos para el Clásico capitalino de la Liga MX, América vs Pumas, inició el martes 23 de septiembre a través de internet.

En comparación con los boletos para el Clásico Nacional ante Chivas, las entradas para ver a las Águilas contra Pumas son más baratas.

Los precios del Clasico Nacional iban de los 550 a los 1700 pesos.

¿Cuándo y dónde ver el Clásico capitalino entre América y Pumas?

El Clásico capitalino de la Liga MX, América vs Pumas, se jugará el sábado 27 de septiembre, como parte de la Jornada 11 de la Liga MX, en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Las plataformas TUDN y ViX, así como el Canal 5 transmitirán el Clásico capitalino de la Liga MX, América vs Pumas.