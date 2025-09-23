Cruz Azul y Querétaro se enfrentarán en la Jornada 10 de la Liga MX que se disputará a media semana, por lo que aquí te traemos todos los pormenores previo al encuentro en el Estadio Olímpico Universitario.

Debido a que el encuentro entre Cruz Azul y Querétaro es en jornada doble, probablemente los técnicos muevan sus piezas y cambien sus alineaciones para darle rotación al plantel, algo que podría influir también en el pronóstico del juego.

Es por ello que aquí te traemos las posibles alineaciones para el compromiso entre la Máquina y los Gallos Blancos, en el cual si bien los cementeros parten como amplios favoritos, los queretanos buscarán dar la sorpresa.

Cruz Azul vs Querétaro: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de Liga MX

A pesar de que es probable que Nicolás Larcamón salga con algunos suplentes para el partido contra Querétaro, el pronóstico para este partido es una victoria de Cruz Azul por marcador de 4-2.

Cruz Azul vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de Liga MX

Debido a que es jornada doble, es posible que ambos estrategas muevan sus piezas para suministrar las cargas de trabajo y evitar lesiones en sus futbolistas. Te presentamos las posibles alineaciones del Cruz Azul vs Querétaro

Cruz Azul. (Ulises Naranjo / MEXSPORT)

Posible alineación de Cruz Azul:

Kevin Mier

Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erik Lira, Jesús Orozco Chiquete y Omar Campos

Lorenzo Faravelli, Charly Rodróguez y Luka Romero

José Paradela y Toro Fernández

Posible alineación de Querétaro:

Hernández

Omar Mendoza, Diego Reyes, Santiago Homenchenko y Venegas

Pablo Barrera, García, Eduardo Armenta y Juan Robleas

Lucas Rodríguez y Jhojan Julio

Cruz Azul vs Querétaro: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX

El partido entre Cruz Azul y Querétaro se llevará a cabo el miércoles 24 de septiembre y será transmitido a través de la señal de ViX Premium.

¿Cómo llegan Cruz Azul y Querétaro a su partido de la Jornada 10?

Cruz Azul llega a este encuentro con una racha de 7 partidos seguidos con victoria, mientras que Querétaro viene de ganarle a Pachuca a domicilio en la Jornada 9 de la Liga MX