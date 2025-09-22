Chivas recibirá a Necaxa en el Estadio Akron por su partido correspondiente a la Fecha 10 del Apertura 2025 y aquí te presentamos el pronóstico y la posible alineación de ambos clubes para el juego.

En un partido que se llevará todos los reflectores debido a que Fernando Gago regresará a Guadalajara por primera vez desde su polémica salida de Chivas a Boca Juniors, el Rebaño recibirá a Necaxa.

Fernando Gago, nuevo DT del Necaxa. (Luis Fernando Toris / MEXPSORT)

Chivas llega a este compromiso luego de haber caído en la Jornada 9 en casa y por goleada contra Toluca, mientras que Necaxa viene de imponerse en Aguascalientes al Puebla por marcador de 1-0.

Además, los Rayos y el Rebaño Sagrado ocupan el lugar 12 y 13 de la tabla general respectivamente, por lo que este podría ser un partido en el que cualquiera de los dos se podría llevar los tres puntos.

Chivas vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de Liga MX

Lo más probable es que Chivas salga con su cuadro de lujo en casa ante Necaxa para comenzar a escalar posiciones en la tabla general de la Liga MX, pues ya estamos a mitad de la fase regular.

Sin embargo, Fernando Gago tampoco se guardará nada y buscará derrotar en la Jornada 10 de la Liga MX a su exequipo del cual se fue por la puerta de atrás cuando Necaxa visite a Chivas.

Posible alineación de Chivas:

Tala Rangel

Miguel Gómez, Diego Campillo, Luis Romo, Miguel Tapias y Bryan González

Erick Gutiérrez, Efraín Álvarez y Richard Ledezma

Piojo Alvarado y la Hormiga González

Posible Alineación de Necaxa:

Unsain

Rosero, Alexis Peña, Oliveros y Chicote Calderón

Pavel Pérez, Diego de Buen, José Rodríguez y Raúl Sánchez

Agustín Palavecino y Badaloni

Chivas vs Necaxa: Pronóstico para el partido de la Jornada 10

Necaxa llega a su partido contra Chivas luego de solamente haber ganado 1 de sus últimos 6 partidos en el Apertura 2025 de la Liga MX.

Sin embargo, Chivas también únicamente ha ganado 1 de sus más recientes 6 partidos del futbol mexicano y fue en el Clásico Nacional contra América.

Es por ello que el pronóstico para el encuentro entre Rebaño Sagrado y los Rayos es un empate de 2-2 en el Estadio Akron para la Fecha 9.