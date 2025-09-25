Atlético de San Luis recibe al América en el Estadio Alfonso Lastras para su juego correspondiente a la Fecha 10 del Apertura 2025 en la Liga MX y aquí te traemos el minuto a minuto.

Atlético de San Luis llega al partido contra América luego de haber vencido a Santos Laguna por goleada de 4-1 en el Estadio Corona en la fecha pasada de la Liga MX. Las Águilas llegan tras empatar 2-2 en casa de Rayados.

En caso de que los de Coapa saquen los tres puntos de su visita a San Luis Potosí, volverían a meterse de lleno en la pelea por el liderato de la tabla general, mientras que los Potosinos llegan en la doceava posición.