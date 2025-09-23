La Jornada 10 de la Liga MX enfrenta a Toluca vs Rayados; te decimos día, hora y canal para ver el partido.

Toluca vs Rayados es el primero de los tres partidos con los que cerrará la Jornada 10 de la Liga MX.

Toluca vs Rayados: Día para ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Toluca vs Rayados se enfrentan el miércoles 24 de septiembre en la continuación de la Jornada 10 de LaLiga.

Toluca vs Rayados: Hora para ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Toluca vs Rayados se miden en la Jornada 10 de la Liga MX, en partido que inicia a las 20 horas, tiempo del centro de México.

Toluca vs Rayados: Canal para ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Las señales del Canal 5, ViX Premium y TUDN transmitirán el partido Toluca vs Rayados, en la Jornada 10 de la Liga MX.

Partido: Toluca vs Rayados

Fase: Jornada 10 de la Liga MX

Fecha: Miércoles 24 de septiembre de 2025

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: Canal 5, ViX Premium y TUDN

¿Cómo llega Toluca a la Jornada 10 de la Liga MX vs Rayados?

El Toluca ha mantenido un buen nivel en el Apertura 2025 de la Liga MX, y llega al partido contra Rayados después de golear como visitante a Chivas.

Toluca visitó a Chivas en la Jornada 9 de la Liga MX en la Jornada 9 de la Liga MX, partido que terminó 3-0 a favor de los Choriceros.

Con 19 puntos, el Toluca de Antonio Mohamed es tercer lugar de la Liga MX, abajo de Cruz Azul y Rayados.

¿Cómo le fue a Rayados en la Jornada 9 de la Liga MX?

Rayados, rival del Toluca en la Jornada 10 de la Liga MX, está en la pelea por el liderato del Apertura 2025.

En la Jornada 9 de la Liga MX, Rayados dejó ir una ventaja de dos goles ante el América, partido que terminó con empate a dos goles.

La igualada en casa le quitó a Rayados el liderato de la Liga MX, pues al sumar 22 puntos es superado por el Cruz Azul, que presume 23 unidades.