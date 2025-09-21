Cruz Azul vs Querétaro se encuentran en la Jornada 10 de la Liga MX; te damos la hora y canal para ver el partido de La Máquina.

Cruz Azul defiende la cima de la Liga MX en la Jornada 10 de la Liga MX, el miércoles 24 de septiembre.

Cruz Azul vs Querétaro: Hora para ver a La Máquina en la Jornada 10 de Liga MX

A las 18 horas, tiempo del centro de México, Cruz Azul vs Querétaro chocan en la Jornada 10 de la Liga MX, el miércoles 24 de septiembre.

Cruz Azul repite como local en la Jornada 10 cuando reciba al Querétaro, cita en la que La Máquina es favorita para sumar los tres puntos.

Cruz Azul vs Querétaro: Canal para ver a La Máquina en la Jornada 10 de Liga MX

La plataforma ViX Premium transmitirá el partido Cruz Azul vs Querétaro, en la Jornada 10 de la Liga MX.

Partido: Cruz Azul vs Querétaro

Fase: Jornada 10 de la Liga MX

Fecha: Miércoles 24 de septiembre de 2025

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViX Premium

¿Cómo llega Cruz Azul a la Jornada 10 de la Liga MX vs Querétaro?

Cruz Azul venció 3-2 al FC Juárez en la Jornada 9 de la Liga MX, para afianzarse en el liderato general con 23 puntos.

La Máquina del Cruz Azul se ha convertido en un equipo más sólido con el paso de las jornadas, bajo la dirección de Nicolás Larcamón.

Después de la pésima Leagues Cup en la sufrió un dura goleada por parte del Seattle Sounders, Cruz Azul ha sabido recuperarse para alcanzar el liderato de la Liga MX.

¿Cómo llega Querétaro a la Jornada 10 de la Liga MX vs Cruz Azul?

Querétaro sorprendió al Pachuca en la Jornada 9 de la Liga MX, consiguiendo un resultado inesperado, previo a su visita a Cruz Azul.

Con marcador de 2-0, Querétaro derrotó 2-0 a Pachuca en la Jornada 9 de la Liga MX, triunfo que le da confianza al equipo emplumado.

Gallos Blancos suma 7 unidades en el penúltimo lugar del Apertura 2025 de la Liga MX.