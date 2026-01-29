San Luis vs Chivas se enfrentan en la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX, y el pronóstico es triunfo del Rebaño, 2-1 sobre el equipo local.
Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, San Luis vs Chivas.
San Luis vs Chivas: Pronóstico del partido de Liga MX
Chivas ganará 2-1 a San Luis en la Jornada 4 de la Liga MX, pronóstico que mantendrá al Rebaño en la cima del Clausura 2026.
- Pronóstico: San Luis 1-2 Chivas
San Luis vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido San Luis vs Chivas, en la Jornada 4 de la Liga MX.
San Luis
- Portero: Andrés Sánchez
- Defensas: Román Torres, Robson Alves, Benjamín Galindo y Juan Sanabria
- Mediocampistas: Benjamín Galdames, Sébastien Salles-Lamonge, Miguel García y Óscar Macías
- Delanteros: João Pedro, Anderson Duarte
Chivas
Portero: Tala Rangel
- Defensas: Luis Romo, José Castillo, Bryan González
- Mediocampistas: Daniel Aguirre, Richard Ledezma, Omar Govea, Efraín Álvarez y Roberto Alvarado
- Delanteros: Brian Gutiérrez y Armando González
San Luis vs Chivas: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX
El San Luis vs Chivas se transmitirá por las plataformas de ESPN y Disney+ el sábado 31 de enero, a las 17 horas.
- Partido: San Luis vs Chivas
- Fase: Jornada 4 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 31 de enero de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: ESPN y Disney+
¿Cómo llegan San Luis y Chivas a la Jornada 4 de la Liga MX?
San Luis empató 1-1 con Xolos de Tijuana en la Jornada 3 de la Liga MX, y se ubica en la octava posición con 4 puntos.
Chivas, por su parte, es líder del torneo con 9 puntos tras vencer por 2-1 al Querétaro.