San Luis vs Chivas se enfrentan en la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX, y el pronóstico es triunfo del Rebaño, 2-1 sobre el equipo local.

San Luis vs Chivas: Pronóstico del partido de Liga MX

Chivas ganará 2-1 a San Luis en la Jornada 4 de la Liga MX, pronóstico que mantendrá al Rebaño en la cima del Clausura 2026.

Pronóstico: San Luis 1-2 Chivas

Chivas marcha líder tras 3 jornadas del Clausura 2026 en la Liga MX (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

San Luis vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido San Luis vs Chivas, en la Jornada 4 de la Liga MX.

San Luis

Portero: Andrés Sánchez

Defensas: Román Torres, Robson Alves, Benjamín Galindo y Juan Sanabria

Mediocampistas: Benjamín Galdames, Sébastien Salles-Lamonge, Miguel García y Óscar Macías

Delanteros: João Pedro, Anderson Duarte

Chivas

Portero: Tala Rangel

Defensas: Luis Romo, José Castillo, Bryan González

Mediocampistas: Daniel Aguirre, Richard Ledezma, Omar Govea, Efraín Álvarez y Roberto Alvarado

Delanteros: Brian Gutiérrez y Armando González

San Luis vs Chivas: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

El San Luis vs Chivas se transmitirá por las plataformas de ESPN y Disney+ el sábado 31 de enero, a las 17 horas.

15 jugadores de Chivas fueron considerados para Selección Mexicana a nivel mayor y Sub-20 (MEXSPORT / Carlos Zepeda)

¿Cómo llegan San Luis y Chivas a la Jornada 4 de la Liga MX?

San Luis empató 1-1 con Xolos de Tijuana en la Jornada 3 de la Liga MX, y se ubica en la octava posición con 4 puntos.

Chivas, por su parte, es líder del torneo con 9 puntos tras vencer por 2-1 al Querétaro.



