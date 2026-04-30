Durante el 76 Congreso de la FIFA en Vancouver, el presidente de la Federación Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub, se negó a estrechar la mano del vicepresidente de la Federación Israelí, Basim Sheikh Suliman, pese a la petición de Gianni Infantino.

El gesto ocurrió en medio de tensiones diplomáticas, mientras la FIFA descartó sanciones contra Israel por la participación de clubes en Cisjordania.

Rajoub anunció que apelará la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, manteniendo viva la disputa en el ámbito internacional.

¿Qué pasó entre los directivos de Palestina e Israel?

Durante el 76 Congreso de la FIFA celebrado este jueves en Vancouver, Canadá, el presidente de la Asociación Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub, se negó a estrechar la mano del vicepresidente de la Asociación de Fútbol de Israel, Basim Sheikh Suliman.

El incidente ocurrió en un momento de alta tensión diplomática cuando el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, buscó que estrecharan las manos.

Infantino puso su mano sobre el brazo de Rajoub y lo invitó con un gesto a acercarse a Suliman, pero eso no ocurrió.

Entonces, Infantino tomó el micrófono y dijo que israelíes y palestinos tienen los mismos derechos, en un afán de calmar el momento.

La FIFA descarta sanciones contra Israel

La FIFA anunció este jueves en su Congreso 76, que no tomará medidas disciplinarias contra Israel, tal y como había solicitado la Federación de Fútbol de Palestina, por la participación de clubes israelíes basados en asentamientos ilegales en los territorios ocupados de Cisjordania.

Tras una debida consideración, el Consejo de la organización ha decidido “no adoptar ninguna medida” porque el estatus jurídico final de Cisjordania “sigue siendo una cuestión no resuelta y altamente compleja”.

Jibril Rajoub criticó la decisión y anunció que apelará al Tribunal de Arbitraje Deportivo , con sede en la localidad suiza de Lausana.

Tensión entre directivos de Palestina e Israel (DARRYL DYCK / AP)

Los problemas de directivos palestinos para llegar al Congreso de la FIFA

Aunque inicialmente se reportó que a Jibril Rajoub y otros funcionarios palestinos no había recibido la visa para entrar a Canadá, donde se realizó el Congreso de la FIFA, al final pudieron asistir y dirigirse a los delegados.

“Trabajemos juntos, presidente Rajoub, vicepresidente Sulimán. Trabajemos para dar esperanza”, sentenció Infantino según reportes periodísticos.