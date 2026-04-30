Tigres vs Chivas abren los cuartos de final de la Liga MX. El partido es el sábado 2 de mayo de 2026 y será transmitido por Canal 7 y FOX.

Partido: Tigres vs Chivas

Fase: Ida cuartos de final

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Canal 7 y FOX

Chivas clasificó como sublíder de la Liga MX (mexsport / Juan Carlos Ocampo)

Tigres vs Chivas: ¿Cuándo ver el partido de cuartos de final de la Liga MX?

Tigres vs Chivas se enfrentarán el sábado 2 de mayo como parte de los cuartos de final de la Liga MX.

Tigres vs Chivas: ¿Dónde ver el partido de cuartos de final de la Liga MX?

El Tigres vs Chivas será transmitido por las señales del Canal 7 y FOX.

Partido: Tigres vs Chivas

Fase: Ida cuartos de final

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Canal 7 y FOX

Diego Lainez, jugador de Tigres. (Joshua Hernandez / Joshua Hernandez)

¿Cómo llegaron Tigres y Chivas a los cuartos de final de la Liga MX?

Tigres clasificó como sexto lugar a la Liguilla de la Liga MX con 25 puntos, por lo que tendrá que cerrar la serie de cuartos de final en la cancha de Chivas.

Chivas perdió el liderato de la Liga MX en la última jornada, y con 36 puntos se quedó en el segundo lugar del Clausura 2026.