Tigres vs Chivas abren los cuartos de final de la Liga MX. El partido es el sábado 2 de mayo de 2026 y será transmitido por Canal 7 y FOX.
- Partido: Tigres vs Chivas
- Fase: Ida cuartos de final
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Canal 7 y FOX
Tigres vs Chivas: ¿Cuándo ver el partido de cuartos de final de la Liga MX?
Tigres vs Chivas se enfrentarán el sábado 2 de mayo como parte de los cuartos de final de la Liga MX.
Tigres vs Chivas: ¿Dónde ver el partido de cuartos de final de la Liga MX?
El Tigres vs Chivas será transmitido por las señales del Canal 7 y FOX.
- Partido: Tigres vs Chivas
- Fase: Ida cuartos de final
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Canal 7 y FOX
¿Cómo llegaron Tigres y Chivas a los cuartos de final de la Liga MX?
Tigres clasificó como sexto lugar a la Liguilla de la Liga MX con 25 puntos, por lo que tendrá que cerrar la serie de cuartos de final en la cancha de Chivas.
Chivas perdió el liderato de la Liga MX en la última jornada, y con 36 puntos se quedó en el segundo lugar del Clausura 2026.