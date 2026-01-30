Con el viernes botanero se reanuda el 30 de enero el Torneo de Clausura 2026 de la Liga MX en su Jornada 4. Pumas, Cruz Azul y Toluca jugarán en partidos a transmitirse por FOX One, Canal 7 y ViX.

Estos son los 3 partidos programados en el viernes botaneros de la Jornada 4 de Liga MX:

Puebla vs Toluca | Canal 7 y FOX One

Pumas vs Santos | ViX

FC Juárez vs Cruz Azul | Canal 7 y FOX One

Puebla vs Toluca: Horario y dónde ver el primer partido del viernes botanero del 30 de enero

Puebla recibe a Toluca en la Jornada 4 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 30 de enero, partido que se jugará a las 19 horas.

La plataforma FOX One y Canal 7 transmitirán el partido, Puebla vs Toluca.

Partido: Puebla vs Toluca

Fase: Jornada 4 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 30 de enero de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: FOX One y Canal 7

Pumas vs Santos: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 30 de enero

Pumas vs Santos continuarán la actividad del viernes botanero de la Liga MX, el 30 de enero en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

La plataforma ViX transmitirán el partido Pumas vs Santos, a las 21 horas.

Partido: Pumas vs Santos

Fase: Jornada 4 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 30 de enero de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViX

FC Juárez vs Cruz Azul: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 30 de enero

FC Juárez vs Cruz Azul cerrarán la actividad del viernes botanero de la Liga MX, el 30 de enero en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.

La plataforma FOX One y Canal 7 transmitirán el partido, FC Juárez vs Cruz Azul.

Partido: FC Juárez vs Cruz Azul

Fase: Jornada 4 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 30 de enero de 2026

Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: FOX One y Canal 7

Así se jugará el resto de la Jornada 4 de la Liga MX

El sábado 31 de enero continúa la Jornada 4 de la Liga MX con cinco partidos, mientras que el domingo 1 de febrero habrá uno.

Sábado 31 de enero

América vs Necaxa | 16 horas

San Luis vs Chivas | 17 horas

Atlas vs Mazatlán | 17 horas

León vs Tigres | 19 horas

Rayados vs Tijuana | 19 horas

Domingo 1 de febrero