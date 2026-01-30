Con el viernes botanero se reanuda el 30 de enero el Torneo de Clausura 2026 de la Liga MX en su Jornada 4. Pumas, Cruz Azul y Toluca jugarán en partidos a transmitirse por FOX One, Canal 7 y ViX.
Estos son los 3 partidos programados en el viernes botaneros de la Jornada 4 de Liga MX:
- Puebla vs Toluca | Canal 7 y FOX One
- Pumas vs Santos | ViX
- FC Juárez vs Cruz Azul | Canal 7 y FOX One
Puebla vs Toluca: Horario y dónde ver el primer partido del viernes botanero del 30 de enero
Puebla recibe a Toluca en la Jornada 4 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 30 de enero, partido que se jugará a las 19 horas.
La plataforma FOX One y Canal 7 transmitirán el partido, Puebla vs Toluca.
- Partido: Puebla vs Toluca
- Fase: Jornada 4 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 30 de enero de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: FOX One y Canal 7
Pumas vs Santos: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 30 de enero
Pumas vs Santos continuarán la actividad del viernes botanero de la Liga MX, el 30 de enero en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.
La plataforma ViX transmitirán el partido Pumas vs Santos, a las 21 horas.
- Partido: Pumas vs Santos
- Fase: Jornada 4 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 30 de enero de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX
FC Juárez vs Cruz Azul: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 30 de enero
FC Juárez vs Cruz Azul cerrarán la actividad del viernes botanero de la Liga MX, el 30 de enero en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.
La plataforma FOX One y Canal 7 transmitirán el partido, FC Juárez vs Cruz Azul.
- Partido: FC Juárez vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 4 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 30 de enero de 2026
- Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: FOX One y Canal 7
Así se jugará el resto de la Jornada 4 de la Liga MX
El sábado 31 de enero continúa la Jornada 4 de la Liga MX con cinco partidos, mientras que el domingo 1 de febrero habrá uno.
Sábado 31 de enero
- América vs Necaxa | 16 horas
- San Luis vs Chivas | 17 horas
- Atlas vs Mazatlán | 17 horas
- León vs Tigres | 19 horas
- Rayados vs Tijuana | 19 horas
Domingo 1 de febrero
- Querétaro vs Pachuca | 17 horas