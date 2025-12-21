El cierre de año no ha sido fácil en Real Madrid toda vez que, sumado a algunos resultados negativos tanto en LaLiga como en Champions League, hay jugadores que en lo individual atraviesan no solamente un nivel bajo, también viven un rompimiento con la afición, como lo que ha sucedido con Vinicius Jr.

Y es que, desde hace ya algunas semanas, el futbolista brasileño ha tenido actitudes que han sido cuestionadas en Real Madrid. Desde su berrinche por salir de cambio en el Clásico contra Barcelona, hasta las risas en la banca en el partido frente a Talavera, todo lo que ha hecho Vinicius Jr. Ha contribuido para su rompimiento con la afición.

En clara muestra de desacuerdo, durante el partido de Real Madrid vs Sevilla, la afición merengue silbó a Vinicius Jr. Cuando salió de cambio, cosa que no fue indiferente para el brasileño, quien después de eso, tomó acciones que fueron detectadas por los propios hinchas madridistas.

La respuesta de Vinicius Jr a la afición de Real Madrid

Después del partido en el que Real Madrid le ganó a Sevilla por marcador de 2-0, Vinicius Jr. respondió a los abucheos de la afición con una acción en redes sociales que fue notada por la gente y expuesta públicamente.

Vinicius Jr. respondió a los abucheos de la afición de Real Madrid desde su cuenta de Instagram. Ahí, sin necesidad de publicar mensajes, fue contundente al quitar su foto de perfil con la camiseta merengue y poner una con el jersey de la Selección de Brasil.

“Abuchean en el Bernabéu y él cambia la foto por Brasil; bonito gesto, pésima estrategia. Se arregla con goles y trabajo, no con filtro”, “tiene mucho que aprender”, publicaron algunos aficionados sobre la acción de Vini.

¿Indignado por los abucheos?



Luego de que la afición del Santiago Bernabéu lo abucheara cuando salió de cambio, Vinicius cambió la foto de perfil que tenía en redes sociales con la camiseta del Real Madrid por una con la de Brasil.



Este gesto, sumado a las risas en la banca el… pic.twitter.com/Fb9PTRvv1i — Andre Marín (@andremarinpuig) December 21, 2025

Vinicius Jr. se quiere ir de Real Madrid

Parece evidente que Vinicius Jr. ya no se encuentra cómodo en Real Madrid y el rompimiento con la afición alimenta los trascendidos de que el brasileño ya habría pedido su salida del club.

En semanas anteriores, se dio a conocer que el agente de Vinicius Jr. ya buscaba equipos para negociar al futbolista en este mercado de verano con la finalidad de sacarlo de Real Madrid, donde no sería bien visto por el DT Xabi Alonso.