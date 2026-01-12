¿Se arrepintió por su comentario? Cholo Simeone pidió disculpas públicamente a Vinícius Jr. por el comentario que le hizo cuando el Real Madrid y el Atlético de Madrid se enfrentaron en la semifinal de la Supercopa de España.

A través de redes sociales se volvió viral el video en el que se ve al Cholo Simeone supuestamente decirle a Vinícius Jr. que Florentino Pérez lo echaría pronto del Real Madrid en pleno partido.

Sin embargo, el director técnico de los Colchoneros parece haberse arrepentido de lo que le dijo al futbolista de los Merengues, pues después de la final de la Supercopa de España ya le pidió disculpas.

Cholo Simeone pide perdón a Vinícius Jr. por su discusión en la Supercopa de España

Después de que el Real Madrid eliminó al Atlético de Madrid en las semifinales de la Supercopa de España, el Cholo Simeone fue cuestionado sobre la discusión que tuvo en pleno partido con Vinícius Jr.

Luego de la derrota, el Cholo Simeone aseguró que no se acordaba de lo que se había dicho y que todo lo que él y Vinícius Jr. hablaron se quedaba en el terreno de juego, aunque las cámaras lo delataron y medios españoles compartieron lo que se dijeron.

“Me gustaría pedirle disculpas al señor Florentino y pedirle disculpas también al señor Vinícius por obviamente por ese episodio, no está bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto que no estuve bien…”, mencionó el director técnico rojiblanco.

Vinícius Jr. le respondió al Cholo Simeone en redes tras el Derbi de Madrid

Además de hacerse de palabras con el Cholo Simeone en el terreno de juego durante la semifinal de la Supercopa de España, Vinícius Jr. también le lanzó un mensaje en redes sociales.

En un video que compartió el periodista Fabrizio Romano sobre la discusión entre Vinícius Jr. y el Cholo Simeone, el delantero del Real Madrid comentó: “Has perdido otra eliminatoria”, por lo que rápidamente se volvió viral en redes la publicación.

Vini terminó con una sequía de más de tres meses sin marcar gol con los Blancos en la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona, pero no pudo evitar la derrota de su equipo por marcador de 3-2.