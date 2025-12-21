Sevilla cayó en su visita a Real Madrid en LaLiga en un partido marcado por decisiones arbitrales que hicieron explotar al técnico Matías Almeyda, quien fue expulsado luego de reclamar una falta.

Al término del partido, el entrenador argentino habló de lo sucedido en la casa de Real Madrid y aseguró que en todo momento se mostró respetuoso. Además, el mismo Matías Almeyda reveló lo que el silbante le dijo a la hora de expulsarlo.

“Con respecto al árbitro, es muy simple. Tienen micrófonos. Cada partido que jugamos, los entrenadores reclamamos. El reclamo, cuando es con respeto, es válido para mí. Este señor me dijo que estaba cansado de que yo le dijera lo del respeto. Me expulsó porque reclamé una falta en el primer tiempo. Me gustaría que escuchen los audios. Yo no soy ningún payaso de ningún circo, tengo mi historia en el fútbol y tengo historia como hombre”, expuso.

Matías Almeyda explotó contra el arbitraje de Real Madrid vs Sevilla

En ese mismo tenor, Matías Almeyda se mostró sorprendido por los penales señalados en el Real Madrid vs Sevilla y el poco margen de tiempo que hubo entre uno y otro.

“En algún momento van a tener que suspender a un árbitro porque el tipo dirige mal. Nunca vi que piten dos penaltis seguidos en dos minutos. No lo vi nunca. ¿Tanto apuro había? Había un VAR. Hoy el arbitraje dirigió muy mal”, expresó Matías Almeyda contra el arbitraje de Real Madrid vs Sevilla.

🔴🤬 TREMENDA RAJADA DE MATÍAS ALMEYDA POR EL ARBITRAJE ANTE EL REAL MADRID.



📣 “¡Pidan los AUDIOS! En algún momento van a tener que suspender a un arbitro”



‼️ “El árbitro debe tener hijos para sentirse que hoy actuó mal”#ZonaMixta pic.twitter.com/yzDkUtEsNE — Zona Mixta (@ZonaMixta__) December 20, 2025

Matías Almeyda pidió que escuchen audios del árbitro

Finalmente, Matías Almeyda sugirió que escuchen los audios del árbitro y si de verdad encuentran una falta de respeto por parte suya, que la hagan de conocimiento público.

“Estamos en un mundo que falta al respeto. Si dentro de esos micrófonos que tienen los árbitros y todos pueden escuchar, si hay una falta de respeto mío o una falta de educación, que la expongan. Tengo valores. Y no me regalo con nadie. El árbitro tiene que tener hijos y le pueden decir lo que hace mal”, sentenció Matías Almeyda.