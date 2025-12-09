Durante los últimos años, Real Madrid ha apostado por realizar fichajes de jugadores jóvenes, incluso menores de edad con mucha proyección que una vez cumplida la mayoría de edad, se suman a las filas merengues. Esta vez, una joya de la MLS y la Selección Mexicana que tiene 15 años está en la mira del conjunto español e incluso, ya le dan seguimiento.

Da’vian Kimbrough es un delantero que milita en Sacramento Republic de la MLS, juega con las categorías juveniles de la Selección Mexicana y gracias a sus condiciones como atacante, ha despertado interés en Europa dado que Real Madrid ya lo sigue con mucha atención para valorar si es viable ficharlo pese a que nada más tiene 15 años.

Los visores de Real Madrid han observado las actuaciones de Kimbrough en la USL Championship, que es la Segunda División del futbol de los Estados Unidos. Ahí, ha demostrado calidad y madurez en el terreno de juego, lo que lo ha convertido en un constante en los llamados a la Selección Mexicana.

¿Quién es Da’vian Kimbrough?

Da’vian Kimbrough es un jugador de 15 años que tiene nacionalidad estadounidense y mexicana por su madre, que es originaria de Guadalajara, mientras que su padre nació en Camerún. Nacido en Woodland, California, ha logrado posicionarse tanto en la Segunda División norteamericana como en las categorías juveniles de la Selección Mexicana, donde ha ganado premios tanto colectivos como individuales.

Recientemente, Da’vian Kimbrough jugó con México el Torneo 4 Naciones en Puebla, donde volvió a dejar de manifiesto sus cualidades como goleador. En el último partido en contra de Canadá, anotó un doblete en 40 minutos que sirvió para encaminar el triunfo tricolor a cosa del equipo de la hoja de maple.

En total, Kimbrough acumula 20 goles en su participación con la Selección Mexicana, lo que lo ha convertido en una garantía de anotaciones cada que es convocado y por lo cual, en la Federación Mexicana de Futbol no quieren que deje de jugar con el Tricolor a sabiendas de que también puede representar a Estados Unidos.

Las joyas juveniles por las que Real Madrid apostó

Recientemente, Real Madrid ha buscado en el mercado americano a jugadores jóvenes que nutran su proyecto deportivo y de paso, les permita tener futbolistas tanto a mediano como a largo plazo con un buen nivel.

Endrick y Franco Mastantuono son dos futbolistas juveniles que Real Madrid amarró antes de que cumplieran la mayoría de edad y posteriormente, con los 18 cumplidos los llevó a España. En caso de que realmente sigan a Da’vian Kimbrough desde España, los Merengues no escatimarían en realizar una oferta como con las otras joyas que ficharon.