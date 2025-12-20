El Real Madrid recibió al Sevilla en la Jornada 17 de LaLiga con la necesidad de ganar para seguir al acecho del líder FC Barcelona. Revisa cómo quedó el equipo merengue.

Kylian Mbappé se robó el show anotando su gol 59 en el año calendario con Real Madrid, para empatar lo hecho por Cristiano Ronaldo en el año 2013.

¿Cómo quedó el Real Madrid vs Sevilla en partido de la Jornada 17 de LaLiga?

Con goles de Jude Bellingham y Kylian Mabappé, el Real Madrid se encaminó a una victoria importante sobre Sevilla para cerrar el año 2025 de los merengues en La Liga.

Jude Bellingham aprovechó un servicio desde la banda derecha cortesía de Rodrygo, para adelantarse a la defensa y meter de cabeza el gol que le dio la ventaja al Real Madrid.

Más tarde, penalti a favor del Real Madrid fue anotado por Kylian Mbappé para redondear la victoria.

Resultado: Real Madrid 2-0 Sevilla

Kylian Mbappé empató récord goleador de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

El partido Real Madrid vs Sevilla en la Jornada 17 de LaLiga, tenía un ingrediente especial, saber si Kylian Mabppé era capaz de igualar los 59 goles que marcó Cristiano Ronaldo en el año 2013.

Mbappé llegó al partido contra Sevilla con 58 goles en el 2025, luego del doblete que marcó en la Copa del Rey al Talavera.

Y la hazaña llegó al minuto 86, cuando Kylian Mbappé capitalizó el penalti a favor del Real Madrid, para empatar a Cristiano Ronaldo de 59 goles.

¿Cómo va el Real Madrid en LaLiga?

Los tres puntos ganados al Sevilla permiten al Real Madrid poner mayor presión al líder FC Barcelona, que juega el domingo 21 de diciembre en la Jornada 17 de LaLiga.

Real Madrid llegó a 42 puntos, uno menos que el FC Barcelona, que tiene una peligrosa visita al Villarreal.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid en LaLiga?

El Real Madrid regresará a las canchas en LaLiga el domingo 4 de enero de 2026 cuando reciba al Real Betis.

Unos días después, el Real Madrid jugará el torneo en el que se definirá al campeón de la Supercopa de España.

El Atlético de Madrid será el rival del Real Madrid en la semifinal de la Supercopa de España, que también disputarán FC Barcelona y Athletic.