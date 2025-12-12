Erling Haaland se enfrentó al Real Madrid este 10 de diciembre en la Champions League. El Santiago Bernabéu fue testigo de otro partido ante Manchester City, que hasta ya se puede considerar clásico.

Fiel a su costumbre, Erlin Haaland marcó, pero curiosamente no celebró eufóricamente. Desde ahí, se podría decir que ya hizo un guiño al Real Madrid.

Sin embargo, el noruego aclaró que su festejo fue por esto: “Lo primero que pensé, porque no planeo ninguna celebración, porque no debería, porque entonces probablemente terminaré con la racha sin marcar más grande de la historia. Nunca planeo nada”.

Pero ahora sí lo planeó y todo fue por un meme: “Lo primero es de Aquiles, cuando simplemente camino, como fingiendo que no pasa nada”.

Al final, Manchester City ganó 2 por 1 al Club Blanco. Los ingleses son cuarto lugar y los españoles son séptimos en la Champions League.

El guiño de Erling Haaland que demuestra que quiere jugar en el Real Madrid

Después del partido entre Manchester City y Real Madrid, Erling Haaland habló. Una para para explicar su festejo sin emociones y otra para dejar un guiño al Club Blanco.

"El Bernabéu es un lugar donde apetece jugar, ¡mira esto! ¡Es increíble!“, comentó Erling Haaland. Tras eso, los aficionados del Real Madrid se comienzan a ilusionar sobre un posible fichaje.

Y es que si recordamos, alguna vez, Kylian Mbappé también habló sobre el Santiago Bernabéu antes de llegar al equipo. Eso sí, se tardó un poco.

¿Haaland podría jugar en el Real Madrid? La cláusula que lo permitiría

Erling Haaland es un jugador que lo quisiera cualquier equipo del mundo. Sin embargo, tiene contrato con el Manchester City hasta el 2034, por lo que el lo quiera, tendrá que soltar mucho dinero.

Aunque hay una buena noticia para el Real Madrid. Resulta que Erling Haaland tiene una cláusula de rescisión, en el caso que se quiera ir del Manchester City. Eso sí, no esta permitido que sea a un equipo de la Premier League.